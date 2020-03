In questi giorni stiamo tutti imparando quanto sia importante rispettare le norme per evitare il diffondersi del contagio di Coronavirus. Regole che stanno seguendo alla lettera anche i calciatori, con i campionati di quasi tutta Europa bloccati e gli allenamenti annullati fino a data da destinarsi. Non è immune da questa situazione neanche la Premier League e anche il Chelsea sta seguendo i dettami del Governo britannico, avendo imposto a tutti i propri dipendenti uno stato di auto isolamento dopo il caso di positività di Callum Hudson-Odoi. Norma che però è stata infranta da Mason Mount, avvistato secondo Sky Sports insieme a Declan Rice, calciatore del West Ham, a giocare a calcio in pubblico a Barnet, vicino a Londra. Il numero 19 della formazione allenata da Frank Lampard ha immediatamente contattato telefonicamente i dirigenti del proprio club che lo hanno ripreso per il suo comportamento. Da parte del 21enne sono arrivate le scuse per l'accaduto. Con l'interruzione della Premier League almeno fino al 4 aprile, il centro di allenamento del Chelsea rimarrà chiuso fino al termine di questa settimana, in attesa di nuove disposizioni da parte del Governo inglese.