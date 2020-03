"You'll never walk alone": 183 radio in 30 Paesi suonano insieme contro il Coronavirus

Un dj olandese aveva lanciato la proposta, ripresa da 183 radio in 30 Paesi europei: diamo un messaggio alle persone in un momento così difficile,alle 8.45 di venerdì 20 marzo suoniamo tutti insieme "You'll never walk alone". Iniziativa ripresa sui propri social dai club che, in giro per l'Europa, hanno fatto diventare quella canzone il loro inno. Liverpool e Celtic hanno postato un video in onore dei loro tifosi, mentre Gladbach e Dortmund hanno fatto suonare quella canzone nei loro stadi vuoti

