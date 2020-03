Lautaro Martinez si scopre "pianista", mentre Joao Pedro va in giro per l'appartamento con il completino del Cagliari, scarpini compresi. Dybala scherza e amoreggia con la sua Oriana, Leo Messi palleggia con la carta igienica per una delle tante sfide benefiche sui social. Ma il messaggio degli sportivi per combattere l'emergenza coronavirus è unanime: "Io resto a casa"

