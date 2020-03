L'emergenza Coronavirus resta d'attualità in Italia e pure in Inghilterra, una seconda casa per l'allenatore del Tottenham. Davvero speciale l'iniziativa di Mou, sceso in campo accanto all'associazione "Age UK" a sostegno degli anziani: eccolo in azione alle prese con viveri e medicinali da distribuire a Londra

Special One di nome e di fatto. L'emergenza Coronavirus è una battaglia da affrontare tutti insieme, in Italia e non solo. Massima attenzione anche in Inghilterra, Paese divenuto ormai una seconda casa per José Mourinho. E a suo modo anche il 57enne portoghese, allenatore del Tottenham, ha voluto offrire il suo contributo in un momento difficile. Mou è sceso in campo a sostegno degli anziani insieme all’associazione "Age UK" che opera a Londra. Eccolo con guanti e mascherina alle prese con cibo, medicinali e beni di prima necessità da distribuire alle persone chiuse in casa a causa della pandemia. Ed è stata davvero speciale la visita destinata da José ad alcuni anziani a Enfield nel nord della città, destinati a rimanere nei propri domicili per le prossime tre settimane come indicano le autorità sanitarie britanniche. "Sto dando un piccolo aiuto a 'Age UK' e LoveYourDoorStep Enfield", ha confidato Mourinho in un video che sta circolando sul web. Un cuore d’oro per un allenatore davvero speciale.