Disavventura risalente a domenica mattina per il capitano dell'Aston Villa, centrocampista inglese che solo poche ore prima aveva invitato i suoi followers a restare a casa complice l'emergenza Coronavirus. Come riportano i tabloid britannici, Grealish avrebbe danneggiato la sua auto contro altre vetture dopo una festa notturna. Sull'episodio stanno indagando le autorità. Le sue scuse su Instagram: "Nessuno deve commettere il mio errore". Il giocatore sarà multato dal club e la somma destinata all'ospedale di Birmingham CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

L’emergenza Coronavirus resta d’attualità in Italia come in tutto il mondo, pandemia da affrontare rispettando regole che conosciamo bene. Misure note anche a Jack Grealish, capitano dell’Aston Villa: solo poche ore fa il 24enne centrocampista inglese, attraverso un video condiviso sui propri canali social, aveva invitato i suoi seguaci a rispettare le indicazioni delle autorità. "Esci da casa solo per comprare cibo, comprare medicine o fare esercizio fisico e ricordati sempre di stare ad almeno due metri di distanza. Resta a casa, proteggi il servizio sanitario nazionale, salva le vite". Peccato che lo stesso Grealish, talento esaltante in campo ma non nuovo ad episodi controversi, abbia commesso il più ingenuo degli autogol a brevissima distanza dal suo appello. Lo hanno riportato i tabloid britannici, notizia accompagnata da foto che fanno davvero riflettere.

Auto distrutta dopo una festa Come scrive l’Independent, quotidiano britannico che ha raccontato l’accaduto come altri giornali nazionali, l’episodio risale alle 8 di domenica mattina dopo una notte di festeggiamenti nonostante il divieto del governo inglese a recarsi nei locali. Immortalato sul ciglio della strada accanto al proprio veicolo, una Range Rover da 80mila sterline abbandonata sul marciapiede, Grealish avrebbe urtato altre auto parcheggiate danneggiandole. Secondo la ricostruzione dell’Independent, il capitano dell’Aston Villa si sarebbe prima scontrato con un furgone ammaccandolo ma proseguendo per ulteriori 200 metri lungo la strada: successivamente avrebbe colpito altre automobili e una ringhiera di ferro, di fronte ad un’agenzia immobiliare. Visibili i danni al suo mezzo nelle foto che circolano sul web, immagini che coinvolgono lo stesso Grealish sulla scena dell’episodio in pantofole. In merito all’accaduto, la polizia delle West Midlands ha aperto un’indagine per fare luce su ciò che è accaduto. "Sono stati presi accordi per ottenere maggiori dettagli sulle circostanze della collisione dal conducente", riporta una nota delle autorità che prosegue: "Siamo stati chiamati a Waterside, Dickens Heath, poco prima delle 10 per segnalare che una Range Rover si era schiantata contro due macchine parcheggiate in strada. Il conducente ha lasciato i suoi dati ad un pubblico ufficiale prima di allontanarsi a piedi. Verrà informato dalla polizia a tempo debito. Danni lievi sono stati causati ai veicoli parcheggiati".