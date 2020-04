L'attaccante del Tottenham aveva evitato la leva militare grazie alla vittoria dei Giochi Asiatici nel 2018. Non aveva però mai completato l'addestramento di un mese previsto dalla legge. Dal 20 aprile sarà nel campo dei marines sull'isola di Jeju. In caso di ripresa della Premier, però, potrà calendarizzare l'addestramento in una nuova data

Dal campo al servizio militare. Heung-min Son, attaccante sudcoreano del Tottenham, sarà costretto a sottoporsi all’addestramento in un campo di marines per circa un mese per adempiere al suo obbligo di servizio militare. Son aveva ottenuto l'esenzione dopo la vittoria della medaglia d'oro ai Giochi Asiatici vinti in Indonesia nel 2018. Ora, come riporta Korea Herald, prenderà parte a un allenamento di base della durata compresa tra le tre e le quattro settimane per il servizio militare obbligatorio. L’attaccante, rientrato in Corea del Sud dopo lo stop della Premier, sta recuperando da una frattura al gomito destro che lo tiene fuori dai giochi da metà febbraio. Son era stato operato e, complice lo stop della Premier League almeno fino a fine aprile per l’emergenza coronavirus, stava proseguendo in patria la riabilitazione.

Leva obbligatoria: come funziona in Corea del Sud

Secondo la legge in Corea del Sud, tutti i cittadini di sesso maschile devono assolvere all’obbligo di leva per almeno 18 mesi per formare una forza militare di 600mila soldati pronta a fronteggiare il pericolo di una guerra con la Corea del Nord, ma gli atleti che vincono l’oro ai Giochi asiatici o una medaglia alle Olimpiadi possono invece sostituire il periodo di un anno e mezzo di addestramento con un allenamento di base e un servizio reso alla comunità: nel caso di Son, dopo la vittoria dei Giochi Asiatici l’attaccante aveva scelto di offrirsi per 544 ore di insegnamento del calcio ai meno fortunati. Tornato a casa per continuare la riabilitazione dopo l'operazione al gomito, dal 20 aprile Son farà addestramento militare sull’isola di Jeju. Se la sua squadra allenata da José Mourinho dovesse riprendere gli allenamenti entro quella data, precisano i media coreani, l’attaccante degli Spurs potrà calendarizzare in un periodo diverso il suo periodo di addestramento obbligatorio con l’esercito.