La Premier League, ferma dallo scorso 13 marzo causa emergenza Coronavirus, non ripartirà a inizio maggio come inizialmente preventivato (lo stop era fino al 30 aprile) ma si tornerà a giocare solo quando sarà sicuro farlo: ad annunciarlo ufficialmente è proprio la Premier con una nota ufficiale. "Oggi, in una riunione degli azionisti della Premier League, i club hanno discusso dettagliatamente su come rispondere alla pandemia di COVID-19. Innanzitutto, è stato ribadito che la priorità principale è quella di aiutare la salute e il benessere della nazione e delle nostre comunità, inclusi giocatori, allenatori, dirigenti, personale del club e sostenitori. È stato riconosciuto che la Premier League non riprenderà all’inizio di maggio: la stagione 2019/20 riprenderà solo quando sarà sicuro e appropriato farlo, non in questo momento", si legge nel comunicato diffuso proprio dalla Premier.

"In campo solo dopo l'ok del Governo e dei medici"

Nel comunicato non è specificata nessuna possibile data per la ripresa della stagione: "La data di riavvio è in costante revisione con tutte le parti interessate, poiché si sviluppa l’impatto della pandemia di COVID-19 e lavoriamo insieme in questo momento molto impegnativo. La Premier League sta lavorando a stretto contatto con tutto il calcio professionistico in questo paese, nonché con il governo, gli enti pubblici e altre parti interessate per garantire che il gioco raggiunga una soluzione collaborativa”. Il comunicato poi prosegue: “Con questo, c’è un obiettivo combinato per tutte le partite di campionato e coppa nazionali rimanenti da giocare, permettendoci di mantenere l’integrità di ogni competizione. Tuttavia, qualsiasi ritorno al gioco avverrà solo con il pieno sostegno del Governo e quando l’orientamento medico lo consentirà".

Premier chiederà ai giocatori il taglio del 30% degli stipendi

La Premier inoltre dà una concreta mano di aiuto alle leghe inferiori del calcio inglese: "Nella riunione odierna sono state prese in considerazione le implicazioni sportive e finanziarie per i club della Premier League nonché per la FA, EFL e la National League. Davanti alle perdite sostanziali scatenate dal virus, i club della Premier League hanno concordato all'unanimità di consultare i loro giocatori in merito a una combinazione di riduzioni condizionate e rinvii pari al 30% dello stipendio annuale. La Lega inoltre ha votato all’unanimità per avanzare fondi di £ 125 milioni alla EFL e alla Lega Nazionale, poiché è consapevole delle gravi difficoltà che i club della piramide calcistica inglese stanno affrontando o in questo momento".Accordo dunque raggiunto tra i 20 club della Premier League che chiederanno ai loro calciatori un taglio degli stipendi pari al 30% annuale e adesso partirà la trattativa con i giocatori.

Ancelotti: "Liverpool senza titolo? Prima la vita"

Sul tema relativo all’eventuale ripresa del calcio inglese si è espresso, un’intervista rilasciata a l’Equipe, anche Carlo Ancelotti: "La possibilità di negare il titolo al Liverpool? Beh, avrebbero ragione a lamentarsi, però la cosa che più importa in questo momento è la salute delle persone. Bisogna pensare solo a questo e seguire le direttive dei Governi, restando a casa". L'allenatore dell’Everton ha poi aggiunto: "È triste vedere tanti morti, questa situazione tuttavia trasformerà la società: ci saranno relazioni diverse e più umane. Dovremo però cambiare il nostro stile di vita".