Dopo essere stato esonerato a Napoli, Carlo Ancelotti ha deciso di ripartire immediatamente dall'Inghilterra. In pochi mesi si è fatto apprezzare all'Everton, tanto da aver ricevuto cori e riconoscimenti a Goodison Park durante le partite giocate in casa dalla sua squadra. L'allenatore italiano sta vivendo questi giorni a Liverpool, in attesa di capire quando si potrà ripartire con allenamenti e partite. E i tifosi dell'Everton lo aspettano con entusiasmo, come testimoniato da un video che è stato anche ricondiviso dallo stesso Ancelotti su Twitter. Una mamma, infatti, ha ripreso suo figlio Rocco mentre cantava al microfono il coro dedicato all'allenatore italiano cantato a Goodison Park dai tifosi dei Toffees: "Carlo fantastico, Carlo magnifico". Ancelotti ha ringraziato il suo piccolo fan: "Sei davvero fantastico e magnifico. Grazie e stai bene", il messaggio di Carletto.