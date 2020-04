L'ammissione del centrocampista belga del Manchester City: "A inizio quarantena io e la mia famiglia siamo stati ammalati per 8/9 giorni. Forse si è trattato di questo virus. Adesso però stiamo tutti bene. Le mie giornate? Corsa e nuoto per tenermi in forma"

Anche Kevin De Bruyne potrebbe aver contratto ilcoronavirus nelle scorse settimane. Ad alimentare il dubbio è lo stesso centrocampista belga del Manchester City nel corso di un’intervista rilasciata a SkySports: "All'inizio del lockdown la mia famiglia si è ammalata per 8 o 9 giorni. Ad ammalarsi per primo è stato il mio figlio più piccolo, poi è toccato al più grande e successivamente a mia moglie. Non so se avessimo o meno il coronavirus. Io avevo solo un po' di dolore alla gola, ma dei quattro ero quello che stava meglio". Una grande paura ormai però superata: "Per fortuna ne siamo usciti e le ultime due-tre settimane sono state davvero buone e stiamo ritrovando la solita routine in tutto, quindi stiamo bene”, ha proseguito il calciatore del Manchester City.

"Corsa e nuoto per mantenermi in forma"

De Bruyne che racconta così le sue giornate in quarantena: "Le prime due settimane sono state un po’ strane perché non sapevo cosa sarebbe successo, così sono riuscito a procurarmi un tapis roulant. Ho nuotato un po' perché sono fortunato ad avere una piscina in casa". Il centrocampista del City lavora anche fra le mura domestica per mantenersi in forma: "Faccio soprattutto corsa e a giorni alterni nuoto ed esercizi. Non sono uno che si siede un'ora o due in palestra. Mi annoio a fare cose da solo, quindi preferisco correre", ha concluso. La volontà dei 20 club di Premier, come emerso dopo l'ultima conference call, è quella di terminare l’attuale stagione, sempre nel rispetto delle giuste condizioni di sicurezza, tanto che è stato deciso di non fissare nessuna data limite (inizialmente si ipotizzava il 30 giugno) per concludere il campionato.