Coronavirus, lutto per Guardiola: è morta la mamma

Lutto in casa Guardiola. Come comunicato dal Manchester City attraverso i propri canali ufficiali, è morta la mamma Dolors Sala Carrió. La donna, 82 anni, si è spenta a Manresa, comune spagnolo della Catalogna, dopo aver contratto il Coronavirus. Aveva 82 anni: "Tutto il club invia le più sentite condoglianze in questo momento angosciante a Pep, alla sua famiglia e a tutti i loro cari", si legge nella nota del club inglese. L'allenatore catalano, nelle scorse settimane, si era mosso in prima persona nella battaglia contro il virus: Guardiola aveva donato un milione di euro al Fundació Àngel Soler Daniel , fondazione che si occupa dell'acquisto e della fornitura di attrezzature mediche (respiratori, ma anche maschere, occhiali, guanti in lattice, disinfettanti) necessari per affrontare il Covid-19. L'intero materiale è stato distribuito in tutto il territorio catalano.