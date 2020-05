"Caro Liverpool…", si chiama così l’iniziativa che rende davvero felici in un momento complicato. Sicuramente non se lo aspettava David Kerruish, grandissimo tifoso dei Reds che ha vissuto con difficoltà l’ultimo anno. La perdita di entrambi i giocatori a distanza ravvicinata, come ricordato dalla sorella Chris, ha reso complicate le giornate di David rincuorato dai risultati del suo Liverpool. E proprio chi indossa la fascia di capitano della squadra di Klopp, Jordan Henderson, si è messo in contatto con questo fan speciale regalandogli qualche istante di gioia.

"Wow, non posso crederci"

Una videochiamata a sorpresa quella ricevuta da David, gesto organizzato in collaborazione con la moglie Angela: impagabile il sorriso del fan di lunghissimo corso, lui che è stato invitato a visitare Melwood (il centro di allenamento del Liverpool) al termine dell’emergenza Coronavirus. "Wow, non posso crederci", il commento a caldo di un emozionatissimo David a colloquio con Henderson: chiacchierata che coinvolge anche il commosso ricordo del padre, le trasferte europee al seguito dei Reds e un sorriso finalmente ritrovato. "Per me sei il giocatore dell’anno", i complimenti rivolti al capitano. E in omaggio anche due biglietti per la prossima stagione del Liverpool. Una grande famiglia al grido di You’ll Never Walk Alone.