La strana agenda della quarantena di Robertson

Un sorriso in un momento difficile, per tutti. Anche questa era la missione di Andy Robertson e, come i suoi cross, sembra decisamente andata a buon fine. I suoi profili social non sono mai banali, tra qualche battuta con i compagni di squadra e una telefonata a tre tifosi del Liverpool durante la quarantena: Brian, John e Steve nei giorni scorsi hanno risposto al telefono, e all'altro capo della linea c'era lo scozzese dai cross perfetti (13 assist nella scorsa stagione). Tra un allenamento (a casa) e l'altro Robertson ha anche postato sui social la sua insolita agenda giornaliera durante la quarantena, piuttosto divertente: si parte dalle ore 8 con un classico "far mangiare i bambini" alla prima chiamata all'amico di fascia (opposta) Alexander-Arnold alle 8.15. Tempo un'altra ora ed ecco un nuovo appunto "Chiamare Trent per sapere se sta bene". Poi una soda ("te la meriti Andy"), lo yoga e un po' di svago su Instagram. Ma il meglio deve ancora venire.

Il corner contro il Barcellona

L'agenda del terzino scozzese prosegue dunque tra palestra e pranzo tra le 11 e le 12. Poi tante altre gag: "Ore 13.15, scrivere a Van Dijk per dirgli che mi manca. Ore 15 chiamare di nuovo Alexander Arnold. Ore 15.15, riguardare il corner contro il Barcellona perché me lo ha detto Trent". E infine, dopo aver messo a letto i bambini: "Dare la buonanotte ad Alexander-Arnold".