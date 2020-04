1/11

Un documento per cercare di ripartire, tornando al lavoro nei propri centri di allenamento: redatto da Richard Garlick, director of football della Premier League, contiene le proposte con cui il calcio inglese vuole rimettersi in moto in totale sicurezza, stilate dal dottor Mark Gillett, consulente medico della Premier, dopo essersi consultato anche con colleghi della Liga e della Bundesliga