Il 'Massimo' della Premier: i gol più belli

Quanto vi mancano i gol della Premier League? Tanto, lo sappiamo bene. Mancano tanto anche a chi ve li racconta. Che ne dite allora di fare un viaggio nel tempo per rivivere tre emozioni indimenticabili? CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Per mia fortuna ne ho raccontati davvero tanti di gol in Premier League. Mi sono appassionato praticamente per tutti. Sceglierne però uno in questi casi è praticamente impossibile, ma un’ideuccia sui tre gol che in telecronaca (in uno stadio inglese) mi hanno esaltato di più ce l’ho. Non posso fare un podio tra di loro perché sono parte di emozioni diverse, ma professionalmente hanno rappresentato momenti speciali della mia carriera. Per importanza il gol del Kun

Maggio 2012. Lo meritava quel City, lo strameritava per il lavoro fatto Roberto Mancini, lo meritavano i tifosi dopo tante delusioni quel titolo che prima della partita col QPR sembrava una semplice formalità e a pochi minuti dalla fine appariva ormai impossibile da vincere. Quello che sarebbe accaduto nel finale e soprattutto nei minuti di recupero di quella partita ha però dell’irreale e anche per questo viverlo è stato magico. Un finale così per decidere il campionato inglese è paragonabile solo a quello dell’89 con l’Arsenal che espugna Anfield col gol di Michael Thomas all’ultimo respiro. Quando l’arbitro Mike Dean (non uno dei migliori) segnala 5 minuti di recupero il City sta perdendo 2-1 e per essere campione dovrebbe vincerla quella partita, quando fischia la fine al 95° Mancini e i suoi sono Campioni d’Inghilterra. Prima il gol di Dzeko al 92esimo poi l’incredibile. Il Kun Aguero conferma tutta la sua grandezza quando due minuti dopo chiede triangolo al limite, ha la freddezza di mettere a sedere un difensore e di forza col destro la mette tra palo e portiere. Incredibile! Esaltante! Raccontarlo in diretta una sensazione speciale anche se sul 2-2… pensavo onestamente che qualcosa sarebbe ancora potuto accadere in quel match. Una finale da leggenda. Per bellezza quello di Rooney contro il City

Nel nostro lavoro chiaramente sono fondamentali le postazioni commento. Per la distanza dal campo, la visibilità e la posizione dei monitor, la posizione fa la differenza. Alta, bassa, centrale, lontana… Ci sono stadi in questo senso che aiutano e altri meno. L‘Old Trafford è semplicemente perfetto. Una fortuna perché quel 12 febbraio 2011 lì si sarebbe scritta una pagina di storia della Premier League. Poco più di una decina di minuti alla fine, risultato in parità, derby quindi di straordinaria rivalità, Zola al mio fianco per commentare e Old Trafford esaurito con più di 75.000 spettatori. Situazione perfetta per un grande finale, ma non potevo aspettarmi quello che stava per succedere. Un gol fenomenale, storico che decidesse quella partita. La mia fortuna è che quella volta lo stadio dello United era tutto esaurito anche in tribuna stampa e nelle postazioni commento delle televisioni di tutto il mondo quindi la nostra era leggermente spostata verso l’area di rigore dove nella ripresa attaccavano i Red Devils. Me lo sono gustato per questo ancora di più. L’ho visto davanti a me talmente bene nel suo svolgimento che mi ha dato quasi l’impressione di vivere quel gol al rallenty. Scholes che allarga sulla destra, Nani che crossa dalla trequarti, Kompany leggermente fuori tempo nella copertura e… a quel punto la magia. Rooney si eleva in area in rovesciata e con forza la mette all’angolino per il gol vittoria. Sir Alex Ferguson l’ha definito il gol più bello che abbia mai visto in una partita in cui sia stato parte. Io invece credo di aver perso lì una corda vocale che non ho mai più ritrovato anche nelle mie successive visite a quello stadio che hanno definito Theather of Dreams esattamente per momenti come quello. Per momento, fattura e location quello di Torres sotto la Kop