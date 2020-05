1/7 Foto da Footy Headlines

Una cosa è certa: raramente si era vista una divisa simile tra i club professionistici. E a ribaltare le regole ci ha pensato il Manchester City per la stagione 2020/21. Si parla di terza maglia secondo Footy Headlines, sito specializzato che ha mostrato in anteprima la nuova casacca della squadra di Guardiola per l’annata che verrà. Certo è che non stanno mancando le critiche dei tifosi

Il 'Massimo' della Premier: gli stadi speciali