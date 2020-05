Lo sport professionistico nel Regno Unito va sempre più in direzione della ripresa. Il Governo ha pubblicato infatti le linee guida per il graduale ritorno all’allenamento con contatto fisico, dando l’ok per la fase 2 del piano di ripresa. Una decisione che avvicina sempre di più i club della Premier league al ritorno in campo, ipotizzato per il 19 giugno.



Per adesso i giocatori della Premier League sono già tornati ad allenarsi in piccoli gruppi, mantenendo il distanziamento sociale. Fissato per mercoledì, invece, il voto dei club per la ripresa delle sedute di gruppo nei centri sportivi.