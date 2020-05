2 nuovi positivi, di due club diversi, in Premier League. È l'esito di 996 test effettuati nella seconda tornata - tra martedì, giovedì e venerdì - a giocatori e membri dello staff delle 20 squadre del campionato inglese. Risultati migliori rispetto a quelli della prima tornata che avevano evidenziato 6 positivi, di tre società diverse, su 748 test. "I nuovi positivi si isoleranno per un periodo di sette giorni - si legge sul comunicato ufficiale della Premier -. Per la seconda serie, il numero di test disponibili per ogni club è stato aumentato da 40 a 50. I sei che erano risultati positivi al primo turno non sono stati inclusi nelle cifre del 19-22 maggio, poiché sono ancora all'interno della settimana prevista di quarantena. Non saranno forniti dettagli specifici su club o singoli individui e i risultati saranno resi pubblici dopo ogni prova". Mercoledì le squadre voteranno il ritorno agli allenamenti di gruppo, in cui sarà consentito il contatto fisico.