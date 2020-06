Un aereo che trainava uno striscione con la scritta "White Lives Matter Burnley" ha sorvolato l'Etihad Stadium di Manchester all'inizio della partita di Premier tra Sity e Burnley. Il veivolo è apparso poco dopo che i giocatori delle due squadre si erano inginocchiati a sostegno del movimento antirazzista "Black Lives Matter". Ben Mee, capitano del Burnley: "Mi vergogno"

In un momento delicato, dove la lotta al razzismo ha portato e porterà a diverse manifestazioni in tutto il mondo a seguito della morte di George Floyd, dall'Inghilterra arriva un episodio che fa discutere. Durante la partita tra Manchester City e Burnley, con i giocatori che hanno indossato le maglie con la Black Lives Matter in memoria di Floyd e si sono inginocchiati in onore delle vittime del razzismo, un aereo ha sorvolato l'Etihad Stadium con uno striscione e la scritta White Lives Matter, Burnley (le vite biache contano).

Un vero blitz aereo, il club prende le distanze L'aereo, come detto, è apparso poco dopo che i giocatori di City e Burnley si erano inginocchiati a sostegno del movimento antirazzista. Il Burnley ha preso le distanze dal gesto ma al momento non si conoscono altri dettagli su quello che appare come un vero e proprio blitz. In Inghilterra affittare aerei per lanciare messaggi di sfottò nei confronti degli avversari è qualcosa di usuale, ma è chiaro che in questo caso si è andati ben oltre e la polemica è esplosa. "Mi vergogno" "Mi vergogno, sono imbarazzato che un piccolo gruppo di nostri fan lo abbia fatto questo", ha detto al termine della partita Ben Mee, difensore e capitano del Burnley.