Lewis Hamilton in corteo contro il razzismo. VIDEO

Manifestazioni d'attualità in tutto il mondo nella lotta alle discriminazioni razziali, proteste alle quali ha partecipato anche Lewis Hamilton. Presente in corteo a Londra al grido di Black Lives Matter, come pubblicato su Instagram, il 6 volte campione del mondo di Formula 1 ha spiegato in una story: "Serve che voi siate antirazzisti, non possiamo tacere oggi! Incoraggiate tutti per continuare a cambiare le cose!"