Premier League, il calendario della 31^ giornata

Tutte le 10 partite della 31^ giornata live su Sky grazie anche a Diretta Gol e in streaming su NOW TV. 6 match in onda con lo Sky Virtual Audio per vivere la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno. Big match giovedì a Londra: Chelsea-Manchester City

Nemmeno il tempo di archiviare la 30^ giornata che la Premier League è pronta a tornare in campo per il 31° turno, che si giocherà tra oggi, martedì 23, e giovedì 25 giugno. Su Sky sarà possibile seguire in diretta tutte le 10 partite, grazie anche a Diretta Gol e in streaming su NOW TV. Turno incentrato soprattutto sul big-match dello Stamford Bridge di Londra tra il Chelsea e il Manchester City di giovedì, con calcio d’inizio alle ore 21.15, live anche in 4K HDR con Sky Q satellite. Impegno casalingo mercoledì per il Liverpool che, dopo il pareggio di ieri nel derby con l’Everton, dovrà aspettare ancora prima di festeggiare il titolo. A Anfield arriva il Crystal Palace. Per 6 dei 10 incontri di questa giornata, sarà attivo lo Sky Virtual Audio, l’opzione per vivere la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno. Si tratta di: Leicester-Brighton, Tottenham-West Ham, Manchester United-Sheffield United, Liverpool-Crystal Palace, Southampton-Arsenal e Chelsea-Manchester City.

Il programma della 31^ giornata

MARTEDÌ 23 GIUGNO

ore 19 Leicester-Brighton su Sky Sport Uno e Sky Sport Football in diretta. Telecronaca di Nicola Roggero

ore 21.15 Tottenham-West Ham su Sky Sport Uno e Sky Sport Football in diretta. Telecronaca di Paolo Ciarravano

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO

ore 19 Manchester United-Sheffield United su Sky Sport Football in diretta. Telecronaca di Nicola Roggero

“Diretta Gol” su Sky Sport Uno in diretta: Norwich City-Everton (telecronaca Dario Massara), Newcastle-Aston Villa (telecronaca Gianluigi Bagnulo), Wolverhampton-Bournemouth (telecronaca Andrea Marinozzi), Manchester United-Sheffield United (telecronaca Paolo Ciarravano).

ore 21.15 Liverpool-Crystal Palace su Sky Sport Uno e Sky Sport Football in diretta. Telecronaca di Massimo Marianella

ore 23.15 “Premier League Live” su Sky Sport Football e Sky Sport 24 in diretta con Federica Lodi; ospite Federico Zancan

GIOVEDÌ 25 GIUGNO

ore 19 Southampton-Arsenal su Sky Sport Football in diretta. Telecronaca di Paolo Ciarravano

“Diretta Gol” su Sky Sport Uno in diretta: Burnley-Watford (telecronaca Daniele Barone), Southampton-Arsenal (telecronaca Riccardo Gentile)

ore 21.15 Chelsea-Manchester City su Sky Sport Uno e Sky Sport Football in diretta live anche in 4K HDR con Sky Q satellite. Telecronaca di Federico Zancan

a seguire “Post partita” su Sky Sport 24 in diretta con Massimo Marianella