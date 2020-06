3/20

In porta Bruce Grobbelaar, che poi festeggiò con un sombrero in testa. A marzo il colpo di mercato decisivo fu l'arrivo di Ronny Rosenthal in prestito dallo Standard Liegi: sette gol nelle ultime otto partite furono fondamentali per la corsa al titolo. Nel mentre l'Arsenal era campione in carica: finale vietato ai deboli di cuore l'anno prima con vittoria del titolo all'ultimo minuto proprio a discapito del Liverpool (immortalata nel film Febbre a 90). Il Chelsea e il City erano due neopromosse. E anche il mondo era profondamente diverso.