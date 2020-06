NORWICH-MANCHESTER UNITED 1-2 d.t.s.

51' Ighalo (M), 75' Cantwell (N), 118' Maguire (M)

NORWICH (4-2-3-1): Krul; Aarons, Godfrey, Klose, Lewis (119' Uche Idah); Tettey, McLean; Rupp (62' Hernandez), Buendia (90' Duda), Cantwell (90' Tribull); Pukki (71' Drncic). All.Farke

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Romero; Dalot (62' Williams), Bailly (96' Martial), Maguire, Shaw; McTominay (78' Matic), Fred (78' Pogba); Mata (62' Greenwood), B.Fernandes, Lingard (62' Rashford); Ighalo. All.Solskjaer

Ammoniti: B.Fernandes (M)

Espulso: 89' Klose (N)

Con la Premier League conquistata matematicamente dal Liverpool, torna protagonista anche la FA Cup con i quarti di finale. La prima a scendere in campo è il Manchester United che contro il Norwich fatica più del previsto per conquistare la semifinale di Coppa. Servono 120 minuti agli uomini di Solskjaer per sbrigare la pratica gialloverde e a decidere il match non è un attaccante, bensì Harry Maguire: a due minuti dai calci di rigore è infatti il difensore centrale inglese a regalare la qualificazione allo United. Sale dunque a 14, la striscia positiva di partite senza sconfitte per i Red Devils in tutte le competizioni. Un filotto che gli ha permesso di raggiungere appunto la semifinale di FA Cup e di riportarsi al sesto posto in classifica in Premier, in piena zona Europa League e a -5 dal quarto posto occupato dal Chelsea. Un finale di stagione ancora tutto da vivere e che potrebbe regalare ancora importanti soddisfazioni a chi ha dovuto assistere ai festeggiamenti dei grandi rivali del Liverpool, campioni d'Inghilterra dopo 30 anni. Il programma dei quarti di FA Cup proseguirà domenica 28 giugno con le altre tre sfide (Sheffield United-Arsenal, Leicester-Chelsea e Newcastle-Manchester City).