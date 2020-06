Guida alla Premier su Sky: c'è Man City-Liverpool

Tutte le 10 partite della 32^ giornata live su Sky grazie anche a Diretta Gol e in streaming su NOW TV. Si gioca tra il 27 giugno e il 2 luglio. Ben 8 match in onda con lo Sky Virtual Audio per vivere la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno. Big match giovedì a Manchester: passaggio di consegne del City ai neo-campioni del Liverpool

Il titolo è stato assegnato al Liverpool, ma ci sono tanti altri traguardi da raggiungere. La Premier League torna in campo per la 32^ giornata, spalmata su ben sei giorni: si parte il 27 giugno, si chiude il 2 luglio. Su Sky sarà possibile seguire in diretta tutte le 10 partite, grazie anche a Diretta Gol e in streaming su NOW TV. Il piatto forte di giornata è il big-match di Manchester, con gli ormai ex detentori del titolo del City che daranno vita al passaggio di consegne con i neo-campioni d’Inghilterra del Liverpool, tornati a festeggiare in patria dopo 30 anni grazie alla sconfitta proprio degli uomini di Guardiola in casa del Chelsea. Prima del fischio d'inizio della sfida dell'Etihad Stadium, in programma alle 21:15 di giovedì 2 luglio (diretta anche in 4K HDR con Sky Q satellite), ci sono altre nove gare da non perdere. Ad aprire il programma nella giornata di sabato ci sarà Aston Villa-Wolverhampton. Tra le partite di cartello la trasferta del Manchester United martedì sera sul campo del Brighton, mentre il Chelsea mercoledì cercherà di confermarsi sul campo del West Ham. Il Tottenham è ospite dello Sheffield United, mentre l'Arsenal attende il Norwich. Per 8 dei 10 incontri di questa giornata, sarà attivo lo Sky Virtual Audio, l’opzione per vivere la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno. Si tratta di: Aston Villa-Wolverhampton, Watford-Southampton, Crystal Palace-Burnley, Brighton-Manchester United, Everton-Leicester, West Ham-Chelsea, Sheffield United-Tottenham e appunto City-Liverpool.

Il programma della 32^ giornata

SABATO 27 GIUGNO

ore 13.30 Aston Villa-Wolverhampton su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta.

Telecronaca di Massimo Marianella

DOMENICA 28 GIUGNO

ore 19 Watford-Southampton su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta.

Telecronaca di Paolo Ciarravano

LUNEDÌ 29 GIUGNO

ore 21 Crystal Palace-Burnley su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta.

Telecronaca di Federico Zancan

MARTEDÌ 30 GIUGNO

ore 21.15 Brighton-Manchester United su Sky Sport Football in diretta.

Telecronaca di Nicola Roggero

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO

ore 19 Everton-Leicester su Sky Sport Football in diretta.

Telecronaca di Paolo Ciarravano

Diretta Gol su Sky Sport Uno in diretta: Arsenal-Norwich (telecronaca Davide Polizzi), Bournemouth-Newcastle (telecronaca Filippo Benincampi), Everton-Leicester (telecronaca Gianluigi Bagnulo)

ore 21.15 West Ham-Chelsea su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta.

Telecronaca di Massimo Marianella

GIOVEDÌ 2 LUGLIO

ore 19 Sheffield United-Tottenham su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta.

Telecronaca di Paolo Ciarravano

ore 21.15 Manchester City-Liverpool su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta.

Telecronaca di Massimo Marianella