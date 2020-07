Rissa sfiorata tra compagni di squadra? “Bellissimo”. E a dirlo è lo stesso allenatore dei due contendenti. Ancora una volta fuori dagli schemi, sorprendente e “special” una volta di più. José Mourinho ha il sorriso di chi ha appena portato a casa una vittoria (1-0 sull’Everton di Ancelotti), e questo sicuramente aiuta, ma quando gli chiedono della quasi-rissa tra Son e Lloris all’intervallo, più che minimizzare, sorride, divertito.



I fatti: l’arbitro ha appena fischiato la fine del primo tempo quando Lloris, capitano del Tottenham, abbandona i pali di corsa e fa uno scatto di 30 metri per raggiungere il compagno Son con intenzioni bellicose. Gli rimprovera un mancato rientro in copertura con la squadra in difficoltà e sembra deciso ad affrontarlo, tanto che servono tre compagni di squadra per fermarlo e farlo ragionare.



Cosa che poi avrà fatto certamente anche Mourinho tra le quattro mura dello spogliatoio, tanto che, al termine dell’intervallo, i due riemergono dal tunnel affiancati certo non casualmente, e si scambiano anche un buffetto amichevole in favore di camera. Come a dire: tutto chiarito.