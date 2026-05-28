Dieci anni dopo il loro primo incontro, Pep Guardiola e Brayden, tifoso del Manchester City, si sono ritrovati: l'allenatore spagnolo, che ha salutato i Citizen dopo dieci anni in panchina, ha portato Braydon nella sala trofei del City, per celebrare i successi ottenuti dal City con l'ex Barcellona in panchina

"Adesso vinceremo tutti i trofei": con queste parole Braydon, giovanissimo tifoso del Manchester City, profetizzava l'esito della permanenza di Pep Guardiola in Inghilterra al suo arrivo nel 2016. I Citizen organizzarono una sorpresa al piccolo tifoso, che all'epoca aveva solo sette anni: far accomodare, nello stesso taxi su cui si era seduto il bambino, l'allenatore spagnolo, appena arrivato a Manchester. Dieci anni dopo, i due si sono reincontrati: Braydon è quasi maggiorenne, mentre Pep ha lasciato il ruolo di allenatore del Manchester City dopo aver vinto quasi tutto con i Citizen. Come regalo d'addio, Pep ha portato il tifoso nella sala trofei del City, facendo commuovere Braydon, che nel 2016 diceva: "Dove metteremo tutti i trofei?". Guardiola ha risposto alla domanda del tifoso e i due hanno chiuso la loro giornata insieme scattandosi un selfie, proprio come avevano fatto dieci anni prima.