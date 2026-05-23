L’Hull City può tornare a sorridere. Dopo una lunga rincorsa ai playoff - raggiunti con l’ultimo posto utile (il 6°, a +2 dal Wrexham) – e aver eliminato il Millwall nella doppia semifinale, è un gol nei minuti di recupero ad abbattere l’ultimo ostacolo rappresentato dal Middlesbrough (ripescato dopo la squalifica del Southampton, punito per aver ‘spiato’ gli avversari): la promozione in Premier League, dove mancava dalla stagione 2016-17, è ora realtà. Finisce un incubo che aveva visto le Tigers finire nel frattempo anche in terza serie ed è un traguardo che si rivela anche uno straordinario risultato economico, perché quella contro il Boro era la partita più 'ricca' dell'anno, per quanto messo teoricamente in palio.