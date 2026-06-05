Iraola debutta ad Anfield: "Capisco cosa ci si aspetta e sono pronto per la sfida"

Andoni Iraola parla per la prima volta da allenatore del Liverpool. Ambizione e idee chiare per l'ex Bournemouth: "Sono davvero emozionato", ha detto Iraola a liverpoolfc.com, "perché il Liverpool è un grande club, un club enorme, uno dei più grandi al mondo. Penso che il Liverpool mi dia la possibilità di allenare i migliori giocatori e i migliori giocatori ti diano la possibilità di lottare per i titoli"

Andoni Iraola parla per la prima volta da allenatore del Liverpool. Ambizione e idee chiare per l'ex Bournemouth, che avrà il compito complicato di sostituire Arne Slot. "Sono davvero emozionato", ha detto Iraola a liverpoolfc.com, "perché il Liverpool è un grande club, un club enorme, uno dei più grandi al mondo. Ma sentendomi dentro e comprendendo un po' di più questo club, ho sempre pensato che fosse un club speciale. L'atmosfera, i tifosi, il club, i giocatori, la possibilità per me di allenare giocatori di alto livello, la possibilità di lottare per i titoli. Penso che non possa essere più attraente di così. È difficile trovarlo. Quindi, davvero entusiasta di iniziare, sì". Iraola non si lascia spaventare dalle difficoltà di un campionato top come la Premier: "Penso di avere il vantaggio di essere qui già da tre anni in Premier League e di sicuro la gente ha visto giocare il Bournemouth. Ci sono alcune cose che ovviamente dobbiamo cambiare allenando il Liverpool. Ma non vorrei perdere la nostra identità, l'intensità, l'aggressività, l'organizzazione, alcune cose che vorrei avere sempre nella mia squadra". Sulle ambizioni, Iraola è chiaro: "Penso che il Liverpool mi dia la possibilità di allenare i migliori giocatori e i migliori giocatori ti diano la possibilità di lottare per i titoli. Per vincere titoli. Ovviamente quando arrivi in un posto, non puoi promettere tutto. Ma è vero che capisco dove vengo e cosa ci si aspetta. Sono pronto per la sfida".