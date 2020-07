Sheffield United-Chelsea 3-0: gol e highlights

Vittoria senza patemi per il Sheffield United che ha lasciato solo le briciole al Chelsea incapace di reagire all'iniziale svantaggio. E' stata una partita che gli uomini di Chris Wilder hanno gestito al meglio per tutta la durata del match. A sbloccare l'equilibrio ci ha pensato il gol di David McGoldrick al 18'. Chelsea che ha accusato in maniera abbastanza pensante la rete dello svantaggio. La ricerca del pareggio non ha dato frutti e gli spazi lasciati hanno consentito al di trovare la via della rete in altre due circostanze. I gol di Oliver McBurnie al 33' e nuovamente David McGoldrick al 77' hanno messo in cassaforte il risultato. Con questa vittoria la squadra capitanata da Norwood fa un bel balzo in avanti in classifica



Nel corso del match, Dean Henderson per il Sheffield United è stato comunque molto impegnato autore di 4 parate, disimpegnandosi comunque bene quando chiamato in causa.



Nonostante la netta sconfitta, il Chelsea ha avuto il controllo del match: ha dominato il possesso palla (76%), ha effettuato più tiri (15-9), e ha battuto più calci d'angolo (6-4).



Gli ospiti hanno avuto un netto predominio nel numero di passaggi completati (695-158): si sono distinti Kurt Zouma (107), César Azpilicueta (103) e Jorginho (99). Per i padroni di casa, Oliver Norwood è stato il giocatore più preciso con 27 passaggi riusciti.



David McGoldrick è stato il giocatore che ha tirato di più per il Sheffield United: 3 volte di cui 2 nello specchio della porta. Per il Chelsea è stato Tammy Abraham a provarci con maggiore insistenza concludendo 5 volte, di cui 1 nello specchio della porta.

Nel Sheffield United, l'attaccante McGoldrick è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (10 sui 19 totali). Per la stessa statistica, nelle fila del Chelsea, si è distinto il centrocampista Ross Barkley con 6 contrasti vinti.





Sheffield United (3-5-2 ): D.Henderson, J.O'Connell, J.Egan, C.Basham, G.Baldock, O.Norwood (Cap.), S.Berge, E.Stevens, B.Osborn, D.McGoldrick, O.McBurnie. All: Chris Wilder

A disposizione: L.Mousset, P.Jagielka, J.Rodwell, J.Robinson, S.Moore, J.Lundstram, R.Zivkovic, Kieron Freeman, B.Sharp.

Cambi: J.Lundstram <-> S.Berge (63'), L.Mousset <-> O.McBurnie (63'), P.Jagielka <-> C.Basham (68')



Chelsea (4-3-3 ): K.Arrizabalaga, C.Azpilicueta (Cap.), A.Christensen, K.Zouma, R.James, R.Barkley, Jorginho, M.Mount, T.Abraham, Willian, C.Pulisic. All: Frank Lampard

A disposizione: C.Hudson-Odoi, M.Kovacic, M.Alonso, L.Bate, M.Batshuayi, R.Loftus-Cheek, W.Caballero, A.Rüdiger, O.Giroud.

Cambi: A.Rüdiger <-> A.Christensen (45'), M.Alonso <-> M.Mount (45'), O.Giroud <-> C.Pulisic (66'), C.Hudson-Odoi <-> R.James (75')



Reti: 18' McGoldrick, 33' McBurnie, 77' McGoldrick.

Ammonizioni: G.Baldock



Stadio: Bramall Lane

Arbitro: Andre Marriner