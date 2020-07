Watford-Newcastle 2-1

Tre punti conquistati al termine di un'ottima rimonta per il Watford di Nigel Pearson che è riuscito a capovolgere l'esito del match giocato contro il Newcastle United. Per la squadra capitanata da Lascelles il match ha vissuto momenti molto differenti dal punto di vista emozionale. Si è partiti dalla gioia per una possibile vittoria, alla tristezza causata da una sicura sconfitta. Tutto il contrario di quello che hanno provato in casa Watford. Pearson decide di schierare la sua squadra con un 4231; Newcastle United che risponde con un 4411 e come detto sono proprio gli uomini di Bruce a passare per primi al 23° minuto di gioco. Le cose però non sono andate nel verso giusto dopo il vantaggio acquisito. Il Watford infatti alza il ritmo, guadagna campo e riesce a creare diversi pericoli anche se ogni tanto offre il fianco al contropiede. La costante spinta offensiva porta al ribaltamento del punteggio. E' Deeney a firmare la rete del definitvo sorpasso. Il finale premia il Watford che porta a casa i tre punti vincendo per 2-1



Il Newcastle United è riuscito a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Dwight Gayle al 23°, chiudendo il primo tempo sul risultato di 1-0. Il Watford ha risposto nel secondo con il gol al 52° minuto di Deeney, prima della rete finale che ha chiuso la partita.







E' stata una partita combattuta, caratterizzata da un sostanziale equilibrio anche nelle statistiche. Il Watford ha effettuato più tiri totali (17-8). Il Newcastle United, invece, ha avuto un maggior possesso palla (52%) e battuto più calci d’angolo (4-2).



Lascelles (Newcastle United) è stato il migliore per numero di passaggi completati (34), superando in questa speciale classifica anche Dawson, il più preciso nelle fila del Watford (32). Dawson ha invece avuto la meglio nel dato relativo al numero di passaggi nella trequarti avversaria (3 contro 2 del suo avversario).



Craig Dawson nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Watford con 4 conclusioni verso lo specchio della porta. Per il Newcastle United è stato Dwight Gayle a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte, di cui 2 nello specchio della porta.

Nel Watford, il difensore Craig Dawson è stato il migliore dei suoi per contrasti vinti (16) perdendone soltanto due. Il difensore Jamaal Lascelles è stato invece il più efficace nelle fila del Newcastle United con 11 contrasti vinti (17 effettuati in totale).





Watford (4-2-3-1 ): B.Foster, Kiko Femenía, C.Dawson, A.Masina, C.Kabasele, W.Hughes, E.Capoue, D.Welbeck, A.Doucouré, I.Sarr, T.Deeney (Cap.). All: Nigel Pearson

A disposizione: A.Mariappa, T.Cleverley, N.Chalobah, C.Cathcart, R.Pereyra, I.Pussetto, A.Gray, João Pedro, Heurelho Gomes.

Cambi: T.Cleverley <-> T.Deeney (85'), A.Gray <-> D.Welbeck (92')



Newcastle United (4-4-1-1 ): M.Dubravka, D.Rose, J.Lascelles (Cap.), F.Fernández, J.Manquillo, M.Ritchie, F.Schär, J.Shelvey, A.Saint-Maximin, D.Gayle, M.Almirón. All: Steve Bruce

A disposizione: D.Yedlin, K.Darlow, E.Krafth, Matthew Longstaff, N.Bentaleb, Joelinton, V.Lazaro, C.Atsu, Y.Muto.

Cambi: J.Apolinário de Lira <-> M.Ritchie (72'), N.Bentaleb <-> D.Gayle (78'), E.Krafth <-> D.Rose (79'), V.Lazaro <-> J.Lascelles (87')



Reti: 23' Gayle (Newcastle United), 52' (R) Deeney (Watford), 82' (R) Deeney (Watford).

Ammonizioni: W.Hughes, J.Lascelles, J.Manquillo, F.Fernández, F.Schär



Stadio: Vicarage Road

Arbitro: Craig Pawson