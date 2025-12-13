Chelsea torna a vincere. Ekitike esalta Liverpool

Dopo tre gare senza vittorie in Premier il Chelsea torna a vincere battendo l’Everton. Successo anche del Liverpool: doppietta di Ekitike al Brighton e ritorno in campo (con ovazione di Anfield) di Salah dopo l’esclusione con l’Inter. Ora Burnley-Fulham, stasera la capolista Arsenal coi Wolves. Domani il City in casa del Palace e altre quattro partite tutte su Sky. Il Monday Night è United-Bournemouth. Qui gol, risultati e highlights della 16^ di Premier
Premier League, 16^ giornata: i risultati di oggi
- CHELSEA-EVERTON 2-0
21' Palmer, 45+1' Gusto
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- LIVERPOOL-BRIGHTON 2-0
1' e 60' Ekitike
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- BURNLEY-FULHAM alle 18.30
LIVE su Sky Sport Arena
(TABELLINO)
- ARSENAL-WOLVERHAMPTON alle 21
LIVE su Sky Sport Arena
Premier, 16^ giornata: le partite di domenica e lunedì
- CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY domani alle 15
LIVE su Sky Sport Uno
- NOTTINGHAM FOREST-TOTTENHAM domani alle 15
LIVE su Sky Sport Arena
- SUNDERLAND-NEWCASTLE domani alle 15
LIVE su Sky Sport Mix
- WEST HAM-ASTON VILLA domani alle 15
LIVE su Sky Sport 257
- BRENTFORD-LEEDS domani alle 17.30
LIVE su Sky Sport 257
- MANCHESTER UNITED-BOURNEMOUTH lunedì alle 21
LIVE su Sky Sport Max
Premier League, la classifica 2025/2026
Dopo le prime partite della 16^ giornata di Premier, Chelsea e Liverpool risalgono in classifica grazie alle vittorie su Everton e Brighton. I Blues, che tornano a vincere dopo 3 partite senza successi in Premier, sono per ora quarti a 28 punti. I Reds, a quota 26, scavalcano temporaneamente lo United e sono a ridosso della zona Europa. Qui la classifica aggiornata in attesa di tutte le altre gare PREMIER, 16^ GIORNATA: GOL E HIGHLIGHTS