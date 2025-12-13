Chelsea torna a vincere. Ekitike esalta Liverpool

Premier League

Dopo le prime partite della 16^ giornata di Premier, Chelsea e Liverpool risalgono in classifica grazie alle vittorie su Everton e Brighton. I Blues, che tornano a vincere dopo 3 partite senza successi in Premier, sono per ora quarti a 28 punti. I Reds, a quota 26, scavalcano temporaneamente lo United e sono a ridosso della zona Europa. Qui la classifica aggiornata in attesa di tutte le altre gare PREMIER, 16^ GIORNATA: GOL E HIGHLIGHTS