Chelsea torna a vincere. Ekitike esalta Liverpool

Premier League, risultati e highlights della 16^ giornata

Premier League

Dopo tre gare senza vittorie in Premier il Chelsea torna a vincere battendo l’Everton. Successo anche del Liverpool: doppietta di Ekitike al Brighton e ritorno in campo (con ovazione di Anfield) di Salah dopo l’esclusione con l’Inter. Ora Burnley-Fulham, stasera la capolista Arsenal coi Wolves. Domani il City in casa del Palace e altre quattro partite tutte su Sky. Il Monday Night è United-Bournemouth. Qui gol, risultati e highlights della 16^ di Premier

LIVERPOOL, SALAH TORNA IN CAMPO: OVAZIONE AD ANFIELD

Premier League, 16^ giornata: i risultati di oggi

  • CHELSEA-EVERTON 2-0
    21' Palmer, 45+1' Gusto
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • LIVERPOOL-BRIGHTON 2-0
    1' e 60' Ekitike
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • BURNLEY-FULHAM alle 18.30
    LIVE su Sky Sport Arena
    (TABELLINO)
  • ARSENAL-WOLVERHAMPTON alle 21
    LIVE su Sky Sport Arena

Premier, 16^ giornata: le partite di domenica e lunedì

  • CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY domani alle 15
    LIVE su Sky Sport Uno
  • NOTTINGHAM FOREST-TOTTENHAM domani alle 15
    LIVE su Sky Sport Arena
  • SUNDERLAND-NEWCASTLE domani alle 15
    LIVE su Sky Sport Mix
  • WEST HAM-ASTON VILLA domani alle 15
    LIVE su Sky Sport 257
  • BRENTFORD-LEEDS domani alle 17.30
    LIVE su Sky Sport 257
  • MANCHESTER UNITED-BOURNEMOUTH lunedì alle 21
    LIVE su Sky Sport Max
Premier League

Premier League, la classifica 2025/2026

Dopo le prime partite della 16^ giornata di Premier, Chelsea e Liverpool risalgono in classifica grazie alle vittorie su Everton e Brighton. I Blues, che tornano a vincere dopo 3 partite senza successi in Premier, sono per ora quarti a 28 punti. I Reds, a quota 26, scavalcano temporaneamente lo United e sono a ridosso della zona Europa. Qui la classifica aggiornata in attesa di tutte le altre gare PREMIER, 16^ GIORNATA: GOL E HIGHLIGHTS

