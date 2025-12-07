"Nessun rapporto con Slot"

Alla domanda diretta sul suo feeling con il successore di Klopp, la risposta è stata secca: "Ho detto più volte in passato di avere un buon rapporto con l’allenatore e, all’improvviso, non c’è più alcun rapporto tra di noi. Non so perché ma a me sembra chiaro che qualcuno non mi voglia più nel club. Mi sento come se mi avessero gettato sotto un bus - ha aggiunto -. Ho fatto tanto per questo club, e ora mi ritrovo a dovermi difendere da solo davanti a media e tifosi. Se fossi altrove, la società proteggerebbe il suo miglior giocatore. Qui invece sembra che io sia diventato il problema".