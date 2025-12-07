Liverpool, Salah: "Nessun rapporto con Slot, sembra che qualcuno non mi voglia più"DALL'INGHILTERRA
Partito dalla panchina anche contro il Leeds, l’attaccante egiziano lancia parole durissime nel post-partita che sembrano presagire a una rottura: “Contro il Brighton andrò a salutare i tifosi". Dopo la partita contro l’Inter di San Siro e contro il Brighton andrà in Coppa d’Africa: "Non so cosa succederà dopo", ha spiegato
Sul campo un altro risultato negativo: un 3-3 beffa al 96°, a coronare un periodo davvero difficile per il suo Liverpool. Escluso dall’undici titolare per la terza gara consecutiva di Premier League, l’egiziano ha parlato con i giornalisti in primis di un rapporto con l’allenatore che sembra ormai finito.
"Nessun rapporto con Slot"
Alla domanda diretta sul suo feeling con il successore di Klopp, la risposta è stata secca: "Ho detto più volte in passato di avere un buon rapporto con l’allenatore e, all’improvviso, non c’è più alcun rapporto tra di noi. Non so perché ma a me sembra chiaro che qualcuno non mi voglia più nel club. Mi sento come se mi avessero gettato sotto un bus - ha aggiunto -. Ho fatto tanto per questo club, e ora mi ritrovo a dovermi difendere da solo davanti a media e tifosi. Se fossi altrove, la società proteggerebbe il suo miglior giocatore. Qui invece sembra che io sia diventato il problema".
La "promessa non mantenuta"
"Ho ricevuto molte promesse in estate – Salah ha rinnovato il contratto qualche mese fa -, ma sono in panchina da tre partite. Non posso dire che siano state mantenute". Le parole però che sicuramente faranno preoccupare i tifosi riguardano quelle sul futuro. C’è la Coppa d’Africa alle porte (Salah partirà dopo Inter in Champions e Brighton:"Ho detto alla mia famiglia ‘Venite alla partita contro il Brighton’. Non so se giocherò o meno ma cercherò di godermela perché non so cosa succederà dopo".