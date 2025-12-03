Arsenal torna al successo. Chelsea cade a Leeds

Offerte Sky
Premier League, risultati e highlights della 14^ giornata

Premier League

Nella 14^ giornata di Premier League la capolista Arsenal torna al successo contro il Brentford. Cade il Chelsea a Leeds, pari del Liverpool col Sunderland. Non si ferma la corsa dell'Aston Villa, che si impone anche a Brighton. Tre punti per Crystal Palace e Nottingham Forest

CLASSIFICA - GLI HIGHLIGHTS DI PREMIER

 

Premier League, 14^ giornata: i risultati di mercoledì 2 dicembre

  • ARSENAL-BRENTFORD 2-0                                                                                                        11' Merino, 90'+1 Saka 

         (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • BRIGHTON-ASTON VILLA 3-4                                                                                                   9' e 83' van Hecke (B), 29' aut. Torres (B), 35' e 45'+7 Watkins (A), 60' Onana (A), 78' Malen (A)

          (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • BURNLEY-CRYSTAL PALACE 0-1                                                                                            44' Munoz 

           (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • WOLVERHAMPTON-NOTTINGHAM FOREST 0-1                                                                  72' Jesus

           (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • LEEDS-CHELSEA 3-1                                                                                                                     6' Bijol (L), 43' Tanaka (L), 50' Neto (C), 72' Calvert-Lewin (L)

          (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • LIVERPOOL-SUNDERLAND 1-1                                                                                                    67' Talbi (S), 81' Wirtz (L)

           (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • FULHAM-MANCHESTER CITY 4-5 (giocata martedì)                                                          17' Haaland (M), 37' Reijnders (M), 44' e 48' Foden (M), 45'+2 Smith Rowe (F), 54' aut. Berge (M), 57' Iwobi (F), 72' e 78' Chukwueze (F)

          (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • BOURNEMOUTH-EVERTON 0-1 (giocata martedì)                                                            78' Grealish

           (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • NEWCASTLE-TOTTENHAM 2-2 (giocata martedì)                                                                 71' Guimaraes (N), 78' e 90'+5 Romero (T), 86' rig. Gordon (N)                     (TABELLINO)(HIGHLIGHTS)

Premier League, 14^ giornata: il programma di giovedì 4 dicembre

  • MANCHESTER UNITED-WEST HAM in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K e NOW

CALCIO: SCELTI PER TE