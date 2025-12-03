Arsenal torna al successo. Chelsea cade a Leeds

Nella 14^ giornata di Premier League la capolista Arsenal torna al successo contro il Brentford. Cade il Chelsea a Leeds, pari del Liverpool col Sunderland. Non si ferma la corsa dell'Aston Villa, che si impone anche a Brighton. Tre punti per Crystal Palace e Nottingham Forest
Premier League, 14^ giornata: i risultati di mercoledì 2 dicembre
- ARSENAL-BRENTFORD 2-0 11' Merino, 90'+1 Saka
- BRIGHTON-ASTON VILLA 3-4 9' e 83' van Hecke (B), 29' aut. Torres (B), 35' e 45'+7 Watkins (A), 60' Onana (A), 78' Malen (A)
- BURNLEY-CRYSTAL PALACE 0-1 44' Munoz
- WOLVERHAMPTON-NOTTINGHAM FOREST 0-1 72' Jesus
- LEEDS-CHELSEA 3-1 6' Bijol (L), 43' Tanaka (L), 50' Neto (C), 72' Calvert-Lewin (L)
- LIVERPOOL-SUNDERLAND 1-1 67' Talbi (S), 81' Wirtz (L)
- FULHAM-MANCHESTER CITY 4-5 (giocata martedì) 17' Haaland (M), 37' Reijnders (M), 44' e 48' Foden (M), 45'+2 Smith Rowe (F), 54' aut. Berge (M), 57' Iwobi (F), 72' e 78' Chukwueze (F)
- BOURNEMOUTH-EVERTON 0-1 (giocata martedì) 78' Grealish
- NEWCASTLE-TOTTENHAM 2-2 (giocata martedì) 71' Guimaraes (N), 78' e 90'+5 Romero (T), 86' rig. Gordon (N)
Premier League, 14^ giornata: il programma di giovedì 4 dicembre
- MANCHESTER UNITED-WEST HAM in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K e NOW