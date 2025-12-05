Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Premier League, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOW

guida tv

In programma la 15^ giornata di Premier League e in Ligue 1. In Bundesliga si disputa, invece, la 13^giornata di campionato. Occhi puntati Arsenal, Chelsea, Manchester City e Liverpool in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 5, a lunedì 8 dicembre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.

 

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo dopo il turno infrasettimanale per la 15^ giornata di Premier League. Si parte sabato alle 13.30 con Aston Villa-Arsenal (Sky Sport Calcio); alle 16 in campo Manchester City-Sunderland (Sky Sport Calcio), Bournemouth-Chelsea (Sky Sport Mix), Tottenham-Brentford (Sky Sport 257), Newcastle-Burnley (Sky Sport 258) ed Everton-Nottingham Forest (Sky Sport 259). Alle 18.30 sarà la volta di Leeds-Liverpool (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). Due le partite in programma domenica: alle 15 Brighton-West Ham (Sky Sport Arena), mentre alle 17.30 appuntamento con Fulham-Crystal Palace (Sky Sport Mix). Lunedì, alle 21, chiude la 15ª giornata inglese il match tra Wolverhampton e Manchester United (Sky Sport Arena).

 

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il tredicesimo turno di Bundesliga. Venerdì, alle 20.30 su Sky Sport Max, apre la giornata il match Mainz-Borussia Mönchengladbach. Sabato alle 15.30 Stoccarda-Bayern Monaco (Sky Sport Arena) e alle 18.30 Lipsia-Eintracht Francoforte (Sky Sport Calcio). Domenica due partite: alle 15.30 Amburgo-Werder Brema (Sky Sport Max) e alle 17.30 Borussia Dortmund-Hoffenheim (Sky Sport Arena).

 

LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 15^ giornata di Ligue 1. Oggi doppio impegno: alle 19 in campo Brest-Monaco (Sky Sport Mix), mentre alle 21 sarà la volta di Lille-Olympique Marsiglia (Sky Sport Calcio). Sabato alle 21.05 in scena PSG-Rennes (Sky Sport Arena); domenica alle 20.45 la sfida tra Lorient e Lione (Sky Sport Uno).

 

HAALAND 100 – Il gol segnato nella vittoria del City contro il Fulham ha permesso a Erling Haaland di diventare il giocatore più veloce a raggiungere le 100 reti in Premier League, realizzate in sole 111 partite. Battuto il primato di Shearer (100 gol in 124 match). Per celebrare l’impresa del numero 9 del Manchester City appuntamento con lo speciale di Sky Sport "Haaland 100", per ripercorrere tutte le reti del fenomeno norvegese nella massima serie inglese. Questi i passaggi del weekend su Sky Sport Uno: giovedì 4 dicembre alle 20.30 e alle 23; venerdì 5 dicembre alle 18.15; domenica alle 11.30, alle 19.30 e alle 22.45. Lo speciale è disponibile anche on demand.

 

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto sabato da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Premier League, il programma della 15^ giornata

SABATO 6 DICEMBRE 

Alle 13.30

  • ASTON VILLA-ARSENAL, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW 
  • telecronaca Massimo Marianella 

Alle 16

  • MANCHESTER CITY-SUNDERLAND, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW 
  • telecronaca Nicola Roggero 
  • BOURNEMOUTH-CHELSEA, in diretta su Sky Sport Mix e NOW 
  • telecronaca Matteo Marceddu 
  • TOTTENHAM-BRENTFORD, in diretta su Sky Sport 257 e NOW 
  • telecronaca Nicolò Ramella 
  • NEWCASTLE-BURNLEY, in diretta su Sky Sport 258 e NOW 
  • telecronaca Gianluigi Bagnulo 
  • EVERTON-NOTTINGHAM FOREST, in diretta su Sky Sport 259 e NOW 
  • telecronaca Federico Zanon 

Alle 18.30

  • LEEDS-LIVERPOOL, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW 
  • telecronaca Federico Zancan 

DOMENICA 7 DICEMBRE 

Alle 15 

  • BRIGHTON-WEST HAM, in diretta su Sky Sport Arena e NOW 
  • telecronaca Massimo Marianella 

Alle 17.30 

  • FULHAM-CRYSTAL PALACE, in diretta su Sky Sport Mix e NOW 
  • telecronaca Filippo Benincampi 

LUNEDÌ 8 DICEMBRE 

Alle 21 

  • WOLVERHAMPTON-MANCHESTER UNITED, in diretta su Sky Sport Arena e NOW 
  • telecronaca Paolo Ciarravano 

Bundesliga, il programma della 13^ giornata

OGGI 5 DICEMBRE 

Alle 20.30 

  • MAINZ-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH, in diretta su Sky Sport Max e NOW 
  • telecronaca Matteo Marceddu 

SABATO 6 DICEMBRE 

Alle 15.30 

  • STOCCARDA-BAYERN MONACO, in diretta su Sky Sport Arena e NOW 
  • telecronaca Pietro Nicolodi 

Alle 18.30 

  • LIPSIA-EINTRACHT FRANCOFORTE, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW 
  • telecronaca Christian Giordano 

DOMENICA 7 DICEMBRE 

Alle 15.30

  • AMBURGO-WERDER BREMA, in diretta su Sky Sport Max e NOW 
  • telecronaca Christian Giordano 

Alle 17.30 

  • BORUSSIA DORTMUND-HOFFENHEIM, in diretta su Sky Sport Arena e NOW 
  • telecronaca Pietro Nicolodi 

Ligue 1, il programma della 15^ giornata

OGGI 5 DICEMBRE 

Alle 19 

  • BREST-MONACO, in diretta su Sky Sport Mix e NOW 
  • telecronaca Federico Zanon 

Alle 21 

  • LILLE-OLYMPIQUE MARSIGLIA, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW 
  • telecronaca Federico Botti 

SABATO 6 NOVEMBRE 

Alle 21.05 

  • PSG-RENNES, in diretta su Sky Sport Arena e NOW 
  • telecronaca Filippo Benincampi 

DOMENICA 7 DICEMBRE 

Alle 20.45 

  • LORIENT-LIONE, in diretta su Sky Sport Uno e NOW 
  • telecronaca Gianluigi Bagnulo

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Premier League: Altre Notizie

Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

guida tv

In programma la 15^ giornata di Premier League e in Ligue 1. In Bundesliga si disputa, invece, la...

Arsenal torna al successo. Chelsea cade a Leeds

Premier League

Nella 14^ giornata di Premier League la capolista Arsenal torna al successo contro il Brentford....

Premier League e Coppa di Germania: il programma

Premier League

Prosegue su Sky il turno infrasettimanale della Premier League (la 14^ giornata) ma anche la...

Premier League e Coppa di Germania: il programma

GUIDA TV

Da questa sera, martedì 2 dicembre, inizia il turno infrasettimanale in Inghilterra (la 14^...

Foden regala tre punti d'oro al City con il Leeds

Premier League

Nella 13^ giornata di Premier, il Manchester City soffre ma vince in extremis contro il Leeds...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE