Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

In programma la 15^ giornata di Premier League e in Ligue 1. In Bundesliga si disputa, invece, la 13^giornata di campionato. Occhi puntati Arsenal, Chelsea, Manchester City e Liverpool in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 5, a lunedì 8 dicembre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo dopo il turno infrasettimanale per la 15^ giornata di Premier League. Si parte sabato alle 13.30 con Aston Villa-Arsenal (Sky Sport Calcio); alle 16 in campo Manchester City-Sunderland (Sky Sport Calcio), Bournemouth-Chelsea (Sky Sport Mix), Tottenham-Brentford (Sky Sport 257), Newcastle-Burnley (Sky Sport 258) ed Everton-Nottingham Forest (Sky Sport 259). Alle 18.30 sarà la volta di Leeds-Liverpool (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). Due le partite in programma domenica: alle 15 Brighton-West Ham (Sky Sport Arena), mentre alle 17.30 appuntamento con Fulham-Crystal Palace (Sky Sport Mix). Lunedì, alle 21, chiude la 15ª giornata inglese il match tra Wolverhampton e Manchester United (Sky Sport Arena).

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il tredicesimo turno di Bundesliga. Venerdì, alle 20.30 su Sky Sport Max, apre la giornata il match Mainz-Borussia Mönchengladbach. Sabato alle 15.30 Stoccarda-Bayern Monaco (Sky Sport Arena) e alle 18.30 Lipsia-Eintracht Francoforte (Sky Sport Calcio). Domenica due partite: alle 15.30 Amburgo-Werder Brema (Sky Sport Max) e alle 17.30 Borussia Dortmund-Hoffenheim (Sky Sport Arena).

LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 15^ giornata di Ligue 1. Oggi doppio impegno: alle 19 in campo Brest-Monaco (Sky Sport Mix), mentre alle 21 sarà la volta di Lille-Olympique Marsiglia (Sky Sport Calcio). Sabato alle 21.05 in scena PSG-Rennes (Sky Sport Arena); domenica alle 20.45 la sfida tra Lorient e Lione (Sky Sport Uno).

HAALAND 100 – Il gol segnato nella vittoria del City contro il Fulham ha permesso a Erling Haaland di diventare il giocatore più veloce a raggiungere le 100 reti in Premier League, realizzate in sole 111 partite. Battuto il primato di Shearer (100 gol in 124 match). Per celebrare l’impresa del numero 9 del Manchester City appuntamento con lo speciale di Sky Sport "Haaland 100", per ripercorrere tutte le reti del fenomeno norvegese nella massima serie inglese. Questi i passaggi del weekend su Sky Sport Uno: giovedì 4 dicembre alle 20.30 e alle 23; venerdì 5 dicembre alle 18.15; domenica alle 11.30, alle 19.30 e alle 22.45. Lo speciale è disponibile anche on demand.

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con "La Casa dello Sport Internazionale", condotto sabato da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell'ultim'ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.