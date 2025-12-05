Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

Premier League, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOWguida tv
In programma la 15^ giornata di Premier League e in Ligue 1. In Bundesliga si disputa, invece, la 13^giornata di campionato. Occhi puntati Arsenal, Chelsea, Manchester City e Liverpool in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport
Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 5, a lunedì 8 dicembre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo dopo il turno infrasettimanale per la 15^ giornata di Premier League. Si parte sabato alle 13.30 con Aston Villa-Arsenal (Sky Sport Calcio); alle 16 in campo Manchester City-Sunderland (Sky Sport Calcio), Bournemouth-Chelsea (Sky Sport Mix), Tottenham-Brentford (Sky Sport 257), Newcastle-Burnley (Sky Sport 258) ed Everton-Nottingham Forest (Sky Sport 259). Alle 18.30 sarà la volta di Leeds-Liverpool (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). Due le partite in programma domenica: alle 15 Brighton-West Ham (Sky Sport Arena), mentre alle 17.30 appuntamento con Fulham-Crystal Palace (Sky Sport Mix). Lunedì, alle 21, chiude la 15ª giornata inglese il match tra Wolverhampton e Manchester United (Sky Sport Arena).
BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il tredicesimo turno di Bundesliga. Venerdì, alle 20.30 su Sky Sport Max, apre la giornata il match Mainz-Borussia Mönchengladbach. Sabato alle 15.30 Stoccarda-Bayern Monaco (Sky Sport Arena) e alle 18.30 Lipsia-Eintracht Francoforte (Sky Sport Calcio). Domenica due partite: alle 15.30 Amburgo-Werder Brema (Sky Sport Max) e alle 17.30 Borussia Dortmund-Hoffenheim (Sky Sport Arena).
LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 15^ giornata di Ligue 1. Oggi doppio impegno: alle 19 in campo Brest-Monaco (Sky Sport Mix), mentre alle 21 sarà la volta di Lille-Olympique Marsiglia (Sky Sport Calcio). Sabato alle 21.05 in scena PSG-Rennes (Sky Sport Arena); domenica alle 20.45 la sfida tra Lorient e Lione (Sky Sport Uno).
HAALAND 100 – Il gol segnato nella vittoria del City contro il Fulham ha permesso a Erling Haaland di diventare il giocatore più veloce a raggiungere le 100 reti in Premier League, realizzate in sole 111 partite. Battuto il primato di Shearer (100 gol in 124 match). Per celebrare l’impresa del numero 9 del Manchester City appuntamento con lo speciale di Sky Sport "Haaland 100", per ripercorrere tutte le reti del fenomeno norvegese nella massima serie inglese. Questi i passaggi del weekend su Sky Sport Uno: giovedì 4 dicembre alle 20.30 e alle 23; venerdì 5 dicembre alle 18.15; domenica alle 11.30, alle 19.30 e alle 22.45. Lo speciale è disponibile anche on demand.
Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto sabato da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).
Premier League, il programma della 15^ giornata
SABATO 6 DICEMBRE
Alle 13.30
- ASTON VILLA-ARSENAL, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
- telecronaca Massimo Marianella
Alle 16
- MANCHESTER CITY-SUNDERLAND, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
- telecronaca Nicola Roggero
- BOURNEMOUTH-CHELSEA, in diretta su Sky Sport Mix e NOW
- telecronaca Matteo Marceddu
- TOTTENHAM-BRENTFORD, in diretta su Sky Sport 257 e NOW
- telecronaca Nicolò Ramella
- NEWCASTLE-BURNLEY, in diretta su Sky Sport 258 e NOW
- telecronaca Gianluigi Bagnulo
- EVERTON-NOTTINGHAM FOREST, in diretta su Sky Sport 259 e NOW
- telecronaca Federico Zanon
Alle 18.30
- LEEDS-LIVERPOOL, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
- telecronaca Federico Zancan
DOMENICA 7 DICEMBRE
Alle 15
- BRIGHTON-WEST HAM, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
- telecronaca Massimo Marianella
Alle 17.30
- FULHAM-CRYSTAL PALACE, in diretta su Sky Sport Mix e NOW
- telecronaca Filippo Benincampi
LUNEDÌ 8 DICEMBRE
Alle 21
- WOLVERHAMPTON-MANCHESTER UNITED, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
- telecronaca Paolo Ciarravano
Bundesliga, il programma della 13^ giornata
OGGI 5 DICEMBRE
Alle 20.30
- MAINZ-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH, in diretta su Sky Sport Max e NOW
- telecronaca Matteo Marceddu
SABATO 6 DICEMBRE
Alle 15.30
- STOCCARDA-BAYERN MONACO, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
- telecronaca Pietro Nicolodi
Alle 18.30
- LIPSIA-EINTRACHT FRANCOFORTE, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
- telecronaca Christian Giordano
DOMENICA 7 DICEMBRE
Alle 15.30
- AMBURGO-WERDER BREMA, in diretta su Sky Sport Max e NOW
- telecronaca Christian Giordano
Alle 17.30
- BORUSSIA DORTMUND-HOFFENHEIM, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
- telecronaca Pietro Nicolodi
Ligue 1, il programma della 15^ giornata
OGGI 5 DICEMBRE
Alle 19
- BREST-MONACO, in diretta su Sky Sport Mix e NOW
- telecronaca Federico Zanon
Alle 21
- LILLE-OLYMPIQUE MARSIGLIA, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
- telecronaca Federico Botti
SABATO 6 NOVEMBRE
Alle 21.05
- PSG-RENNES, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
- telecronaca Filippo Benincampi
DOMENICA 7 DICEMBRE
Alle 20.45
- LORIENT-LIONE, in diretta su Sky Sport Uno e NOW
- telecronaca Gianluigi Bagnulo