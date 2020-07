Aston Villa-Crystal Palace 2-0

Giornata senza punti per il Crystal Palace che chiude con una sconfitta la propria sfida contro il Aston Villa. La squadra di Hodgson, dopo lo svantaggio iniziale, non è riuscita a trovare la quadratura del cerchio per tornare in partita e così il Aston Villa ha portato a casa il risultato imponendosi per 2-0 conquistando tre punti che permettono agli uomini di Smith di muovere in maniera sostanziale la propria classifica. Lo 0-0 resiste fino al 49' quando arriva la rete di Trézéguet. Aston Villa che può così iniziare una fase di gara volta alla gestione del risultato cercando da una parte di evitare di incassare la rete che rimetterebbe la gara sui binari del pareggio ma con dall'altra, la seria intenzione di trovare gol della sicurezza che di fatto lascerebbe poche possibilità di recupero al Crystal Palace. Puntuale arriva al 59' il gol di Trézéguet che chiude i giochiIl Crystal Palace ha dovuto giocare gli ultimi minuti di recupero in inferiorità numerica, per l'espulsione di Christian Benteke per rosso diretto al minuto 96.

Nonostante non sia riuscito a segnare il Crystal Palace ha creato pericoli alla porta di Pepe Reina molto impegnato, autore di 5 parate. In questa sconfitta per il Crystal Palace il portiere Vicente Guaita ha effettuato 7 parate.



Assieme al risultato finale, il Aston Villa ha avuto il controllo del match: ha effettuato più tiri totali (12-9), e ha battuto più calci d'angolo (5-1). Il Crystal Palace, invece, ha avuto un maggior possesso palla (54%).



Gli ospiti hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (305-230): si sono distinti Mamadou Sakho (45), Patrick van Aanholt (37) e Scott Dann (30). Per i padroni di casa, Douglas Luiz è stato il giocatore più preciso con 29 passaggi riusciti.



Conor Hourihane nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Aston Villa: 3 volte di cui 2 nello specchio della porta. Per il Crystal Palace è stato Christian Benteke a provarci con maggiore insistenza concludendo 7 volte, di cui 3 nello specchio della porta.

Nel Aston Villa, il centrocampista John McGinn è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (9 sui 16 totali). L'attaccante Christian Benteke è stato invece il più efficace nelle fila del Crystal Palace con 13 contrasti vinti (21 effettuati in totale).





Aston Villa (4-3-3 ): Pepe Reina, T.Mings, E.Konsa Ngoyo, N.Taylor, Ahmed El Mohamady, Douglas Luiz, C.Hourihane, J.McGinn, J.Grealish (Cap.), Trézéguet, M.Samatta. All: Dean Smith

A disposizione: M.Nakamba, Ø.Nyland, Jota, A.El Ghazi, H.Lansbury, K.Davis, J.Steer, F.Guilbert, M.Targett.

Cambi: M.Targett <-> N.Taylor (37'), M.Nakamba <-> C.Hourihane (80'), K.Davis <-> M.Samatta (80'), A.El Ghazi <-> M.Hassan (88')



Crystal Palace (4-1-4-1 ): V.Guaita, P.van Aanholt, M.Sakho, J.Ward, S.Dann, C.Kouyaté, W.Zaha, J.McArthur, J.Ayew, L.Milivojevic (Cap.), C.Benteke. All: Roy Hodgson

A disposizione: T.Mitchell, W.Hennessey, A.Townsend, B.Pierrick, J.McCarthy, S.Woods, M.Kelly, J.Riedewald, M.Meyer.

Cambi: J.McCarthy <-> J.McArthur (45'), A.Townsend <-> J.Ayew (65'), J.Riedewald <-> C.Kouyaté (65'), M.Meyer <-> L.Milivojevic (75')



Reti: 49' Trézéguet, 59' Trézéguet.

Ammonizioni: T.Mings, D.Soares de Paulo, W.Zaha, M.Sakho, C.Kouyaté, L.Milivojevic

Espulsioni: Benteke (96°)



Stadio: Villa Park

Arbitro: Martin Atkinson