Arsenal-Watford 3-2

Al fischio finale i tre punti sono arrivati ma quanta sofferenza per l'Arsenal che riesce a battere il Watford dopo aver visto la squadra di Mullins recuperare nel punteggio e giocarsi tutto nel finale di partita. E dire l'Arsenalche le cose erano girate subito per il verso giusto con il gol di Aubameyang che sbloccava la gara dopo 5 minuti. Watford che non riesce a riprendersi immediatamente, faticando non poco a mettere insieme azioni pericolose e allora Aubameyang e compagni ne approfittano riuscendo a mettere 3 gol tra sé e l'avversaria. Tutto finito? Nemmeno per sogno. La reazione della squadra di Mullins arriva con elegante ritardo ma ci consente di assistere ad un finale che pochi minuti prima non ci saremmo aspettati di vedere. Il gol di Danny Welbeck rimette tutto in discussione con il Watford che pregusta il completarsi della rimonta. I giochi però terminano senza il colpo di scena finale. Vittoria sofferta per l'Arsenal che è se l'è vista brutta ma che ha potuto festeggiare la conquista di tre punti importanti. Non si può non citare la prestazione di Pierre-Emerick Aubameyang che ha messo a referto una doppietta, contribuendo in maneira decisiva alla vittoria della propria squadra.



Grazie ai gol di Aubameyang al 5° e Kieran Tierney al 24° l'Arsenal è riuscita a portarsi sul risultato di 2-0, la sicurezza del 3-0 è arrivata al 33° con Aubameyang che ha completato la sua doppietta. Il Watford ha reagito al 43° e 66° minuto con le reti di Troy Deeney e Danny Welbeck, ma non è riuscito a completare la rimonta.







Nonostante la sconfitta, il Watford ha prevalso per numero di tiri totali (19-13) e ha battuto più calci d'angolo (8-4). A favore dell'Arsenal, invece, il possesso palla (50%).



I padroni di casa hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (361-333): si sono distinti Xhaka (57), Ainsley Maitland-Niles (52) e Dani Ceballos (46). Per gli ospiti, Abdoulaye Doucouré è stato il giocatore più preciso con 43 passaggi riusciti.



Pierre-Emerick Aubameyang è stato il giocatore che ha tirato di più per l'Arsenal: 4 volte di cui 3 nello specchio della porta. Per il Watford è stato Danny Welbeck a provarci con maggiore insistenza concludendo 6 volte, di cui 3 nello specchio della porta.

Nell'Arsenal, il centrocampista Granit Xhaka è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (8 sui 13 totali). L'attaccante Deeney è stato invece il più efficace nelle fila del Watford con 9 contrasti vinti (15 effettuati in totale).





Arsenal (4-2-3-1 ): E.Martínez, A.Maitland-Niles, David Luiz, R.Holding, K.Tierney, N.Pépé, P.Aubameyang (Cap.), G.Xhaka, D.Ceballos, J.Willock, A.Lacazette. All: Mikel Arteta

A disposizione: M.Macey, Cédric Soares, B.Saka, R.Nelson, M.Smith, S.Kolasinac, L.Torreira, E.Nketiah, Sokratis.

Cambi: E.Nketiah <-> A.Lacazette (57'), S.Kolasinac <-> J.Willock (57'), R.Nelson <-> N.Pépé (72'), L.Torreira <-> D.Ceballos (72')



Watford (4-2-2-2 ): B.Foster, C.Dawson, Kiko Femenía, A.Masina, C.Kabasele, W.Hughes, I.Sarr, R.Pereyra, A.Doucouré, T.Deeney (Cap.), D.Welbeck. All: Hayden Mullins

A disposizione: I.Pussetto, C.Cathcart, Heurelho Gomes, T.Cleverley, Domingos Quina, João Pedro, N.Chalobah, A.Mariappa, A.Gray.

Cambi: A.Mariappa <-> F.Femenía Far (47'), T.Cleverley <-> A.Doucouré (81'), N.Chalobah <-> W.Hughes (81'), J.Junqueira de Jesus <-> R.Pereyra (88')



Reti: 5' (R) Aubameyang (Arsenal), 24' Tierney (Arsenal), 33' Aubameyang (Arsenal), 43' (R) Deeney (Watford), 66' Welbeck (Watford).

Ammonizioni: G.Xhaka, R.Holding, E.Martínez, R.Pereyra, W.Hughes, C.Dawson



Stadio: Emirates Stadium

Arbitro: Mike Dean