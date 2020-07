"Di Canio Premier Special": il Liverpool è tornato

L'ultimo appuntamento della stagione Paolo Di Canio non poteva che dedicarlo al Liverpool campione d'Inghilterra per la diciannovesima volta e al suo allenatore Klopp. In onda da martedì 28 luglio sui canali Sky Sport e disponibile on demand

Bruciare le tappe si può, ma può non far bene alla salute. Rispettarle, seguirle, utilizzarle come punto d’appoggio per il percorso successivo è invece più saggio e può portare non solo al successo ma anche al suo mantenimento. Il Liverpool campione d’Inghilterra per la diciannovesima volta , 30 anni dopo l’ultima vittoria, ha percorso entrambe le strade, trovandosi però più a suo agio sulla seconda: che sa di programmazione , continuità, deposizione di basi perché a un successo ne seguano altri. Anche perché, ribaltando il discorso, già questo successo è il seguito della Champions League vinta nel 2019, e che a sua volta era nata dalla finale persa 12 mesi prima contro il Real Madrid. La differenza fondamentale era stata, tra le due finali, la presenza in porta di Alisson , ed è questo uno dei punti fondamentali toccati da Paolo Di Canio nell’ ultima puntata stagionale del "Di Canio Premier Special" , dedicata obbligatoriamente ai campioni (in onda da martedì 28 luglio sui canali Sky Sport e disponibile on demand).

Di Canio esamina in particolar modo la figura di Jürgen Klopp, l’allenatore: arrivato ai primi di ottobre del 2015, quando era stato contattato mentre si stava prendendo un po’ di riposo dopo l’uscita dal Borussia Dortmund, si è trovato subito immerso in un calcio completamente diverso da quello degli ultimi anni ma anche, per certi versi, in un ambiente simile: una città difficile, dura, in cui il calcio per 90-95 minuti alla settimana diventa la cosa più importante che ci sia. Al muro della celebre curva del Westfalen Stadion si è sostituita la Kop, altri colori e altra cultura calcistica ma la medesima capacità di trasmettere e desiderare passione.

E Klopp, assorbendo e generando le sensazioni migliori, al Liverpool ha portato la sua struttura tattica, cambiandone col passare del tempo gli interpreti. Di Canio racconta il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3 attuale, mediante la sostituzione progressiva dei giocatori: "Quando sono arrivato la squadra non piaceva a nessuno, piaceva forse solo a me" dice nel corso del programma, e questa frase apparentemente banale indica la sua forza nel dare comunque fiducia a un gruppo che già sei mesi dopo il suo arrivo era in due finali, anche se perse entrambe. L’unica costante del passaggio è stata quella di Roberto Firmino: che nella finale di Europa League del 2016 aveva giocato come trequartista dietro a Daniel Sturridge, mentre ora è il centravanti di manovra, il Falso Nueve o False Nine, che arretrando cuce, suggerisce, apre spazi ai colleghi e chiude le vie di passaggio ai difensori. Il racconto del "Di Canio Premier Special" è dunque come il ricamo di Klopp intorno alla figura di Firmino, con la spiegazione generale del cambiamento progressivo e il dettaglio delle caratteristiche che ciascun nuovo arrivato possiede in meglio rispetto al suo predecessore.