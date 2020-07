Da stasera, venerdì 31 luglio alle 22.00, su Sky Sport Uno il decimo ed ultimo episodio della serie #SkyBuffaPresenta. “The class of '92”: protagonisti i magnifici sei - David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary e Phil Neville – che hanno fatto la storia dello United sotto la guida del suo più longevo e carismatico allenatore

Generazione di fenomeni, è il caso di dirlo, per quella classe del ’92 che ha scritto una gloriosa pagina di storia del calcio britannico. Per introdurre la visione di questo bellissimo film di Ben Turner e Gabe Turner, Federico Buffa ricostruisce il contesto socio-economico in cui nasce, all’inizio degli anni ’90, la “New Britannia”, che investe anche il calcio. In quel periodo la Premier League diventa il campionato più visto e ricco del mondo.

vedi anche Reds di nuovo campioni, com'era il mondo nel 1990? L’astro nascente è il Manchester United che ri-vince la Champions League nella stagione 1998-99, a trent’anni di distanza dalla Coppa dei Campioni del ’68, risollevando i cuori della città colpita dal grave attentato dell’IRA del 15 giugno 1996 proprio mentre in Inghilterra si stava disputando il Campionato d’Europa. A guidare quel team divenuto mitico c’era il coach Alex Ferguson e le colonne principali della sua squadra vincente erano sei: David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary e Phil Neville. Un gruppo di colleghi e amici che faranno la storia dello United, a partire da quella finale della Coppa vinta in rimonta su un fortissimo Bayern Monaco.

“Cose che succedono una volta sola” commenta Buffa, “e chi c’era, chi le ha viste, non potrà mai più dimenticarle”. Ad arbitrare quella “tremenda liturgia” (per gli annichiliti tedeschi) della finale al Camp Nou di Barcellona, c’era Pierluigi Collina.

“The class of ‘92”, realizzato nel 2013 (quando Ferguson lascia) celebra la storia del Manchester United e dei suoi fab six: i sei calciatori diventati eroi popolari. Dalla vittoria della FA Youth Cup nel 1992 al trionfo della Champions del ‘99 con relativo triplete, la narrazione ripercorre i trionfi di quella squadra intrecciandoli ai cambiamenti sociali e culturali in atto in Gran Bretagna, arricchito dalle interviste agli ex calciatori Zinedine Zidane ed Eric Cantona, all'ex allenatore del Manchester United Eric Harrison, al regista Danny Boyle, all'ex Primo Ministro Tony Blair e a Mani, bassista degli Stone Roses.

Dal 2013 si aprirà il dopo-Ferguson, con il problema, per il club più glorioso d’Inghilterra, di mantenere il profilo del club all’altezza di quella stagione trionfale con “la classe del ‘92”. Nella storia dello sport sono rari i casi di squadre o team tanto strettamente legati in modo tecnico e spirituale alle sorti di un allenatore. Un legame quasi magico tra Sir Alex e i suoi ragazzi, che è naturalmente irriproducibile. Certe cose, come dice Buffa, succedono una volta sola.