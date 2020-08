Per evitare che il calendario, già fortemente compresso, diventi troppo ricco di impegni, la Football Association ha comunicato l'annullamento delle tradizionali ripetizioni delle gare in data successiva in caso di pareggio: le partite termineranno con supplementari ed eventuali rigori

L'emergenza coronavirus ha provocato tante modifiche nella stagione calcistica ancora in corso, dalla sospensione dei campionati alla ripresa delle gare a porte chiuse, e trascinerà le proprie conseguenze anche sui tornei dell'anno prossimo. Nella giornata di giovedì, infatti, la Football Association ha comunicato come nella prossima edizione della FA Cup saranno aboliti i tradizionali replay, che prevedevano la ripetizione della partita in data successiva in caso di pareggio tra le due squadre al termine dei 90 minuti. Le gare si concluderanno con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Questo per evitare che il calendario, già fortemente compresso e pieno di impegni a causa dei tempi ristretti provocati dall'interruzione della scorsa primavera, venga sollecitato ulteriormente da altre partite. Contestualmente, la crisi economica provocata dal Covid-19 farà sì che anche il premio finale della FA Cup sarà meno redditizio: si passerà infatti dai 3.6 milioni di sterline incassati dall'Arsenal (vincitrice dell'edizione conclusa lo scorso 1 agosto), agli 1.8 che spetteranno a chi alzerà la coppa l'anno prossimo.

Carabao Cup, niente andata e ritorno in semifinale vedi anche Man City, presentata la maglia da trasferta. FOTO Sempre per evitare che il calendario diventi troppo fitto d'impegni, la FA ha deciso di apportare una modifica anche alla Carabao Cup (la Coppa di Lega inglese): le semifinali, tradizionalmente disputate in due gare di andata e ritorno, verranno giocate in gara secca. Sarà proprio il primo turno di coppa a dare il via alla nuova stagione del calcio inglese il prossimo 5 settembre, una settimana prima della partenze della Premier League 2020-21, prevista per il weekend del 12.