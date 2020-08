Si ritira Barry, recordman di presenze in Premier

Gareth Barry si ritira dal calcio giocato. Il centrocampista inglese, 39 anni compiuti a febbraio, conclude la carriera professionistica dopo 23 anni. Barry detiene tuttora il record di presenze in Premier League dopo aver superato Giggs (632) nel 2017, con ben 653 partite all'attivo: un primato che da questo momento dunque non si potrà più aggiornare. Ha disputato l'ultima partita lo scorso marzo, in FA Cup, nella sconfitta del suo West Bromwich Albion contro il Newcastle. In stagione è stato comunque poco utilizzato, scendendo in campo soltanto in sei occasioni.