I Citizens hanno fatto un tentativo per il giocatore della Juve, che però ha rifiutato la proposta: vuole restare in bianconero anche per dare supporto all’ex compagno Pirlo che guiderà la squadra

Pep Guardiola ci ha riprovato, a portare a Manchester Leonardo Bonucci. Ma anche stavolta niente da fare: il difensore, lusingato per la proposta, ha deciso di rimanere alla Juventus anche per dare supporto ad Andrea Pirlo. Un rifiuto così rapido che la trattativa non è nemmeno cominciata. Il City dovrà dunque cercare altrove l’elemento giusto per rinforzare la difesa.