Dopo 16 stagioni un club storico del calcio inglese è tornato in Premier League. Il Leeds allenato da Marcelo Bielsa farà il suo esordio nella prima giornata in casa del Liverpool (ore 18.30 diretta Sky Sport Football)

Certo, bisogna ammettere che se nasci a Leeds non hai molta scelta. Sei circondato da maglie bianche da quando sei nato, e quando a 14 anni inizi a domandarti perché sei diverso rispetto agli altri, la risposta è sempre la stessa: “il Leeds United è talmente grande che non c’era bisogno di un’altra squadra in città”. Sono in pochi in Inghilterra a vantare il glorioso status di “one-city club”.

16 anni in cui il Leeds United non è esistito sulla cartina geografica di una Premier League che intanto si espandeva a macchia d’olio sul pianeta Terra. 16 anni di quasi buio con una debole fiaccola di speranza: “We’ll be back”. 16 anni sono tanti. Il tempo passa, i sogni no.

Eppure in questi anni di mediocrità e delusioni, il nome è sempre stato sulla bocca di tutti. Sold out in qualunque settore ospiti della Football League. L’orgoglio di una città, capace di cambiare pelle come un camaleonte e ad adattarsi a un degrado a cui per larghi tratti di storia nessuno era abituato. Caduti in disgrazia mentre il paese godeva. I sondaggi d’altronde parlano chiaro. Durante il lockdown i tifosi inglesi hanno voluto votare il club sportivamente più detestato della nazione. Maggioranza assoluta vicina all’unanimità: Leeds United.

Forse per l’ormai mitologico dipinto di una squadra capace di dominare grazie alla cattiveria agonistica, quello che Brian Clough chiamava “the dirty side of football”, la parte sporca del calcio. Erano gli anni ’70 e le gesta degli uomini di Don Revie, a cui è stato dedicato il settore più caldo del tifo di Elland Road, sono storie romanzate e tramandate di generazione in generazione.

Eppure, il destino a volte ha sfumature imprevedibili. Il club che imponeva la dura legge con spietata arroganza torna nel suo regno d’appartenenza in sella a un cavallo bianco di purezza calcistica grazie al visionario Bielsa, uno che ai tempi dell’Olympique Marsiglia invitava i suoi giocatori ad “accettare l’ingiustizia”, come requisito fondamentale per conquistare la libertà.