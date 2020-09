Pronti a ripartire? Al via oggi la prima giornata di Premier e allora giusto arrivare preparati. Quest’anno, ancora più delle ultime stagioni, il pronostico si allarga e i nomi delle pretendenti credibili al trofeo pure PREMIER: IL PROGRAMMA DELLA 1^ GIORNATA

Pronti sui blocchi di partenza. Come sempre la Premier riparte seconda solo alla Ligue 1, come data d’inizio, ma primissima per attesa, dimensione mondiale e spettacolo. La foto del primo giorno di scuola mai come quest’anno non sarà come quella delle prime settimane perché col mercato allargato ci sono altre 3 settimane per rendere le squadre ancora più forti e come sempre spendere più di tutti, ma dalla prima istantanea emerge una convinzione: quest’anno, ancora più delle ultime stagioni, il pronostico si allarga e i nomi delle pretendenti credibili al trofeo pure. Pur riconoscendo, quasi di diritto, le prime 2 teste di serie a chi le ha tenute nell’ultimo biennio, Liverpool e Manchester City, difficile pensare che sarà ancora solo questo duello a decidere la stagione. Mediaticamente, vista la personalità di Klopp e Guardiola probabilmente sì, ma sul campo potrebbe essere tutta un’altra storia. Londra bussa alla porta del vertice con energia con Arsenal e Chelsea e lo United ha capito lo scorso anno che può riprendersi un trono e non è detto che sia solo quello cittadino. Finora il mercato lo ha fatto soprattutto il Chelsea. Anche troppo e verrebbe da pensare che lo stop agli acquisti che in parte (con tecnicismi Pulisic comunque era arrivato e Kovacic riscattato) gli era stato imposto per lunghi mesi abbia generato a Stamford Bridge una frenesia quasi eccessiva di firmare assegni. Più di £200 milioni per Ziyech, Werner, Havertz e Chilwell accendono ovviamente la fantasia e sono tutti (soprattutto il marocchino) giocatori straordinari, ma curiosamente chi sembra potere risolvere quello che al termine della passata stagione era uno dei problemi principali dei Blues, la difesa, sono arrivati a parametro zero: Thiago Silva e Sarr. Lampard lo scorso anno ha confermato di essere già, praticamente nell’anno da rookie, bravo in panchina come lo era in campo ed è stato uno cui forse hanno scippato un Pallone d’Oro, ma questa per lui si preannuncia una stagione dolcemente complicata. Come sempre quando si spende tanto si pretendono risultati praticamente immediati e per farlo lui deve risolvere 3 problemi principali: portiere, concorrenza di tanti talenti nel reparto offensivo e scelta del modulo. Sarà inizialmente un 4-2-3-1 quindi due tra Pulisic, Mount, Zyiech Werner e Havertz dovranno rimanere fuori e dopo aver agonisticamente umiliato Kepa nel finale della passata stagione difficile sia che si possa ripartire da lui come non ideale forse farlo con la riserva Caballero. Ultimo appunto in casa Chelsea mosso da una parte di critici e tifoseria sul perché dopo solo una stagione e tutto sommato positiva è stata subito abbandonata la strada applaudita del valorizzare i giovani del vivaio comparando così tanto sul mercato e limitando le possibilità di gente come Mount, Hudson Odoi, Gilmour (quando rientrerà dall’infortunio) e Loftus-Cheek? Non hanno affatto torto, ma in questo caso la risposta dei club è facile e pronta “con la stagione lunga tante competizioni e ci sarà spazio per tutti”. Vero solo in parte, perché la coppa di Lega non varrà però mai una partita di Premier o di Champions. Il Chelsea comunque tutto considerato resta la prima alternativa al duo City-Liverpool.

approfondimento Premier League al via: tutte le nuove maglie. FOTO All’Old Trafford intanto i giovani sono un po' meno giovani avendo acquisito esperienza anche internazionale, c’è meno incertezza sul modulo da adottare, meno problemi in caso di un eventuale nuovo momento negativo di De Gea tra i pali e meno scetticismo attorno a Solskjaer. Una serie di meno inconfutabili che regalano, regole matematiche a parte, un grande più al Manchester United. I Red Devils sembrano pronti a riassumersi da subito il loro storico ruolo di vertice. L’arrivo a gennaio di Bruno Fernandes ha permesso a Solskjaer di trovare un elemento equilibratore del 4-2-3-1, l’uomo dell’ultimo passaggio e un nuovo grande leader. Adesso il portoghese avrà in mano le chiavi della squadra dall’inizio della stagione con un trio offensivo di caratura mondiale da far viaggiare davanti (Rashford, Martial, Greenwood) ma soprattutto con il beneficio di avere in aggiunta Van de Beek alle spalle con cui poter anche alternare il tempo degli inserimenti offensivi e quindi la pericolosità e l’imprevedibilità della squadra. L’arresto estivo di Maguire in Grecia è stato solo un problema d’immagine, ma quello difensivo potrebbe invece alla fine rivelarsi quello principale in campo. L’Arsenal è la possibile aggiunta, pur partendo da più lontano delle altre, al gruppo delle pretendenti a qualcosa d’importante. Arteta ha saputo creare un gruppo ed imporre con la forza del lavoro e dei risultati le sue idee. In 29 partite alla guida dei Gunners ha battuto Manchester City, United, Chelsea, Liverpool 2 volte e soprattutto vinto 2 trofei. Ha finalmente acquistato sul mercato difensori, Gabriel e Saliba, perché storicamente quello il problema del club negli ultimi 15 anni, valorizzato i giovani (Saka, Holding, Willock, Nelson e Nketiah) impostato la difesa a 3 e riportato sorriso e convinzione. Adesso deve sciogliere i nodi legati a chi sarà il portiere titolare perché l’alternanza non farebbe bene né a Leno né a Martinez e principalmente al futuro del capitano Aubameyang che sembra però sempre più vicino alla firma del prolungamento. All’Emirates c’è un entusiasmo che mancava da tanti anni, compresi gli ultimi della gestione Wenger e questo aiuterà una squadra che non parte con l’ambizione dichiarata e soprattutto col peso della responsabilità di dover vincere la Premier, ma che potrebbe fare davvero bene regalando anche un calcio divertente