Al via da Goodison Park la 2^ giornata di Premier League, turno che dopo le partite inaugurali e gli impegni infrasettimanali in Coppa di Lega riserva un altro successo dell'Everton. Rotondo 5-2 al Wba e terza vittoria su tre gare in una settimana per Ancelotti. In avvio meglio gli ospiti, avanti con Diangana (coast to coast e sinistro vincente) e vicini al bis con Livermore, fermato dal palo. Toffees che trovano il pari alla mezz’ora con il tacco di Calvert-Lewin. Prima dell’intervallo a prendersi la scena è James Rodriguez: suo il sinistro del vantaggio, ex Real Madrid che propizia pure l’espulsione diretta di Gibbs che gli rifila una manata. Non si arrende il Wba che trova il 2-2 con Matheus Pereira, capolavoro su calcio piazzato, ma 7 minuti più tardi ci pensa Keane a segnare dagli sviluppi di palla inattiva. A chiudere i giochi provvede ancora Calvert Lewin, tripletta più giovane nella storia dell'Everton (e quattro gol in 154' di campionato) a trascinare Ancelotti in vetta.