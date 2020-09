Minuto 95' di Tottenham-Newcastle : Carroll colpisce di testa, il pallone carambola sul braccio largo di Dier, che dà la schiena al rivale. L'arbitro assegna il rigore, confermato dopo 3' di consultazione al VAR . Josè Mourinho non fa scenate, ma attende che Wilson segni il gol dell'1-1 per scappare negli spogliatoi , mani in tasca, senza nemmeno vedere la fine della partita .

"La nostra area è più grande di quella degli altri"

A fine match, Mourinho si è presentato davanti ai giornalisti ed è tornato, a modo suo, sull'accaduto: "Non penso a niente - ha spiegato lo Special -. Li abbiamo tenuti lontani dall'area nel secondo tempo e sappiamo che zona pericolosa sia. Ogni area è 16 metri, ma quella del Tottenham è speciale. Ma non ne voglio parlare, perché se devo dare dei soldi in beneficenza preferisco non darli alla FA".