Battibecco durante Tottenham-Chelsea valevole per gli ottavi di finale di Coppa di Lega: protagonisti José Mourinho e Frank Lampard, per 4 anni insieme ai Blues. Maestro e allievo hanno avuto un confronto acceso nel corso del primo tempo. Molto nervoso lo Special One, uscito dal campo al 76' per andare a richiamare Eric Dier, che nel frattempo era rientrato in spogliatoio per andare in bagno. Gli Spurs hanno poi vinto 6-5 dopo i calci di rigore

IL TOTTENHAM BATTE IL CHELSEA AI RIGORI: TUTTO SUL MATCH