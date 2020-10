Un risultato da non credere. Con la giornata di Premier che aveva già regalato una goleada, nessuno si sarebbe atteso un risultato ancora più clamoroso della vittoria per 6-1 del Tottenham in casa del Manchester United. E invece è successo. Aston Villa 7, Liverpool 2. Tutto vero. La peggiore sconfitta della storia dei reds nella moderna Premier League, e la peggiore dall'aprile del 1963, in un 7-2 contro il Tottenham. Cinquantasette anni fa. Non solo, il Liverpool è anche la prima squadra campione in carica d'Inghilterra a subire sette reti in una partita dai tempi di un Arsenal-Sunderland del settembre 1953. Sessantasette anni fa. Una disfatta storica per la squadra di Klopp - futura avversaria dell'Atalanta nel girone di Champions - comunque in campo con (quasi) la miglior formazione possibile, fatta eccezione per Alisson, Thiago e Mané: dunque in campo Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez e Robertson in difesa, Wijnaldum, Fabinho e Keita in mezzo con Salah, Firmino e Diogo Jota davanti.