Superstar in campo, ma non solo. Atteso dal derby contro l'Everton di Ancelotti, l'attaccante del Liverpool ha indossato le vesti da supereroe: lo ha fatto per il compleanno della figlia Makka, costume da “Incredibile” per la gioia della famiglia

Qualcosa in più di un calciatore per i tifosi, figuratevi per la figlia. Alle spalle di Son e Calvert-Lewin nella classifica marcatori d’inizio campionato, Mohamed Salah è partito col piede giusto andando a segno ben 5 volte in 4 partite nonostante il clamoroso passo falso contro l’Aston Villa (2-7). Una sconfitta da archiviare in fretta, d’altronde all’orizzonte c’è il derby del Merseyside contro l’Everton capolista. Se la squadra di Ancelotti domina a punteggio pieno, Klopp cerca la riscossa in campo e punta tutto sul 28enne egiziano. Lui che, a poche ore dalla partita, è più carico che mai.