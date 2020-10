L'allenatore tedesco dopo l'infortunio del difensore: "Sono momenti difficili, ci sono passato. È difficile prevedere un tempo per il recupero, ma sicuramente starà fuori un bel po'. Noi siamo con lui e lo aspetteremo come una brava moglie aspetta il marito quando è in prigione" EVERTON-LIVERPOOL 2-2: GOL E HIGHLIGHTS

L'ultimo derby contro l'Everton è costato caro al Liverpool, che ha perso Virgil Van Dijk. Il difensore olandese ha riportato la rottura del legamento crociato, dopo essersi scontrato duramente con il portiere Jordan Pickford nei primi minuti della partita. Un grave infortunio e una perdita importante per Jurgen Klopp, che ha commentato così l'infortunio del suo centrale: "È sempre così, i giocatori amano essere piuttosto soli in questi momenti – le parole del tedesco al sito ufficiale del Liverpool - Sono abbastanza a lungo nel settore per saperlo. Anch'io mi sono trovato in questa situazione, ho avuto esattamente lo stesso infortunio e in questi momenti non hai tanta voglia di parlare. Noi siamo con lui e lui lo sa benissimo. Lo aspetteremo come una brava moglie aspetta il marito quando è in prigione e nel frattempo faremo tutto il possibile per rendergli le cose il più semplici possibile".