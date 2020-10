City fermato dal West Ham, United-Chelsea 0-0

Nessuna rete nel big match tra Manchester United e Chelsea. Il City sotto contro il West Ham, poi Guardiola toglie Aguero per Foden e il centrocampista segna il gol del definitivo pareggio. Il Crystal Palace passa in casa del Fulham, sempre più ultimo

WEST HAM – MANCHESTER CITY 1-1 18’ Antonio (W), 51’ Foden (M) WEST HAM (4-5-1): Fabianski; Coufal, Balbuena, Ogbonna, Cresswell, Masuaku; Bowen (dal 69’ Haller), Soucek, Rice, Fornals; Antonio (dal 52’ Yarmolenko). All. David Moyes.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker (dal 78’ Zinchenko), Dias, Garcia, Cancelo; Rodri, Gundogan; Mahrez, Silva (dal 68’ De Bruyne), Sterling; Aguero (dal 46’ Foden). All. Pep Guardiola. Il Manchester City non trova il terzo successo di fila tra Premier e Champions League e non va oltre l’1-1 sul campo del West Ham. È proprio la squadra di Moyes a passare in vantaggio con la rete di Antonio. All’intervallo, Guardiola toglie Aguero per inserire Foden e il giovane centrocampista ci mette cinque minuti per pareggiare la sfida. Inutili i tentativi di ribaltare il punteggio nel finale, per i Citizens.

FULHAM-CRYSTAL PALACE 1-2 vedi anche Premier League, calendario e orari del 6° turno 8’ Riedewald (C), 64’ Zaha (C), 90+5’ Cairney (F)

FULHAM (4-2-3-1): Areola; Aina, Adarabioyo, Ream, Robinson; Lemina (dal 79’ Reed), Anguissa (dal 66’ Kamara); Cairney, Loftus-Cheek (dal 74’ Reid), Lookman; Mitrovic. All. Scott Parker.

CRYSTAL PALACE (4-4-2): Guaita; Clyne (dal 72’ Van Aanholt), Dann, Kouyate, Mitchell; Townsend, Milivojevic, Riedewald (dall’85’ Sakho), Schlupp (dal 76’ Eze); Batshuayi, Zaha. All. Roy Hodgson. Resta ultimo il Fulham, che esce sconfitto anche dal confronto col Crystal Palace. Sono gli ospiti a portarsi avanti nel risultato con la rete di Riedewald in apertura di gara. Il raddoppio arriva quasi a metà ripresa, con Zaha. Le cose si complicano, per i Cottagers, quando all’88’ viene espulso Kamara. Non basta la rete in pieno di recupero di Cairney che accorcia le distanze.