Premier League, calendario e orari del 6° turno

Dopo l'anticipo del venerdì che ha visto il successo in trasferta del Leeds sull'Aston Villa, prosegue il sesto turno di Premier: tra le 4 gare del sabato anche il big match tra United e Chelsea (ore 18.30 su Sky Sport Football e Skt Sport Uno). Domenica in campo anche l'Everton, chiude la giornata il Tottenham impegnato lunedì sul campo del Burnley

Lo spettacolo della Premier League ancora protagonista con una sesta giornata tutta da vivere. Dopo l’anticipo tra Aston Villa e Leeds del venerdì sera (netto successo per 0-3 della squadra allenata da Bielsa), il turno di campionato prosegue tra sabato, domenica e lunedì con sfide che promettono come sempre gol e tante emozioni. Si parte sabato alle 13.30 con la gara tra West Ham e Manchester City, alle 16 il Fulham sfida il Crystal Palace, mentre alle 18.30 occhi puntati su uno dei big match di giornata, quello tra Manchester United e Chelsea. A chiudere il sabato di Premier sarà invece il Liverpool che affronta lo Sheffield United. Tre le gare in programma invece domenica: alle 15 il Southampton ospita l’Everton capolista, alle 17.30 Wolves-Newcastle, mentre alle 20.15 spazio al match tra Arsenal e Leicester. Sesto turno di Premier che si chiuderà nella giornata di lunedì, quando sono in programma Brighton-West Bromwich alle 18.30 e Burnley-Tottenham alle 21. Premier League che sarà visibile sui canali Sky e anche in streaming su Now Tv.